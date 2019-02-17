دراسة: النوم لعلاج نوبة البرد

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن النوم يقي الجسم من الجراثيم، من خلال قدرته على علاج نوبة البرد.

ويرى العلماء، أن النوم يعزز كفاءة خلايا مناعية معينة من خلال تحسين فرص تعلقها بالخلايا المصابة بفيروسات وتدميرها في النهاية.

وركز الباحثون اهتمامهم على الخلايا (تي) التي تتصدى للإصابات المعدية، فعندما ترصد هذه الخلايا خلية مصابة بعدوى فيروسية، فإنها تعكف على تنشيط بروتين لزج يعرف باسم (الإنتجرين) يسمح لها بالتعلق بتلك الخلية.

كما بين الباحثون أن قلة النوم تؤدي إلى رفع مستويات الهرمونات التي تعرقل عملية تنشيط البروتينات اللزجة.

وقال ستويان ديميتروف الباحث بجامعة توبينن بألمانيا وقائد فريق الدراسة إنه إذا أراد إنسان أن يقوي جهاز المناعة فعليه ''أن يحصل على كمية النوم المطلوبة كل ليلة وأن يتجنب التوتر المزمن''.