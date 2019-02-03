تلذذوا بنكهات عيد الحب مع "فيكتوريان للحلويات" 1 من 3

تلذذوا بنكهات عيد الحب مع "فيكتوريان للحلويات" 2 من 3

تلذذوا بنكهات عيد الحب مع "فيكتوريان للحلويات" 3 من 3

في كل عام ينتظر العشاق يوم الرابع عشر من شباط ليحتفلوا بعيد الحب "الفالنتاين" ويعبروا عن مشاعرهم لمن يحبون، ويتفنن الجميع بالهدايا التي سيقدمونها، كل حسب ذوقه وإمكاناته، ولكن الجميع يتفق على تقديم الشوكولاتة، فهل هناك ماهو أكثر رومانسية من علبة شوكولاته لذيذة مليئة بمعاني الحب والرقة والمشاعر.

اخترنا لكم مجموعة مميزة وأشكار جميلة من الشوكولاته من محلات فيكتوريان للحلويات تقدمونها لمن تحبون في ليلة عيد الحب.

للمزيد من المقالات الخاصة بعيد الحب:

سوشي على شكل قلب لعشاء عيد الحب

كيكة عيد الحب المخملية الحمراء

كعك الفالنتاين المخملي الأحمر

بيتزا على شكل قلب لأجواء رومانسية في المنزل

كعكة الشوكولاته على شكل قلب