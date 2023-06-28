مكياج في عيد الأضحى 2023

هناك الكثير من اتجاهات المكياج في عيد الأضحى 2023، ومن المتوقع أن تستمد اتجاهات مكياج عيد الأضحى من فترة التسعينيات والثمانينات. لذلك سنقدم لكم نصائح وطرق لأجمل صيحات مكياج عيد الأضحى لعام 2023 لتتألقي جمالاً وتخطفي الأنظار في هذا العيد المبارك والسعيد وتخطفي الأنظار بمظهرك الجديد.

إليك طريقة وضع مكياج رائع للعيد بألوان راقية لتتألقي بإطلالة فريدة خلال العيد:

أولاً قومي بوضع طبقة بلون يناسب بشرتك من كريم الأساس على كامل بشرتك واختاري لوناً قريباً للون بشرتك، وطبقي الكريم الخاص بمنطقة ما حول العينين من أجل إخفاء الهالات السوداء إن وجدت.

ثم انثري البودرة المناسبة لبشرتك ووزعيها على الوجه والرقبة بشكل كامل لتبدو بشرتك جكيلة ونقية وصافية وموحدة اللون.

اختاري ظلال العيون البنية ومديها على كامل الجفن المتحرك، وحددي اللون بطريقة جيدة وواضحة وخاصةً عند زاوية العين الخارجية ثم أضيفي بعض الظلال باللون البرتقالي وادمجي اللونين بطريقة جميلة ومناسبة لشكل عينك.

ثم طبقي الظلال البرونزية الفاتحة على عظمة الحاجب وفي الزاوية الداخلية للعين.

وبنفس لون الظلال البنية وبواسطة فرشاة مشطوبة الرأس ضعي خطاً أسفل الجفون ومديه إلى زاوية العين الخارجية وصليه باللون على الجفن العلوي وادمجيهما معاً.

ثم حددي عينيك برسمهما من الداخل بقلم الكحل الأسود، ثم طبقي الماسكارا على رموشك، ويمكنك الاستعانة ببعض الرموش الاصطناعية لإضافتها على الرموش الخارجية لتبدو كثيفة وساحرة.

انتبهي ولاتغفلي دور بودرة الخدود فهي مهمة جداً لإبراز جمال وجنتيك، يمكنك اختيار بودرة الخدود باللون البرتقالي الفاتح.

ثم أبرزي جمال شفتيك بأحمر الشفاه المناسب لبشرتك وملابسك.

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