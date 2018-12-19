أفضل 4 ألوان مناكير جاذبة للرجال... يمكنكِ تجربتها

احرصي في الأحوال كلها على تشذيب أظافركِ وإزالة الجلد الميت لجذب شريكك

جمال اليدين ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو نعومة اليدين وجمال شكلها، والقسم الثاني هو الأظافر وجمالها ونظافتها، والأظافر الجميلة والمنسقة تعطي انطباعا عن الشخص نفسه ومدى عنايته بنظافته ومظهره الخارجي، ويجب أن نتعلم قواعد العناية بالأظافر لتكون صحية وجميلة.

في هذا المقال ستتفاجئين ببعض هذه الألوان، لكن ضعيها بثقة وسترين كيف ستلفتين نظر من تحبين بهذه الألوان.

عزيزتي الجميلة احرصي في الأحوال كلها على تشذيب أظافركِ وإزالة الجلد الميت من حولها وتنظيفها والعناية بها.



إليكِ أبرز ألوان المناكير الجاذبة للرجال:



1- الأحمر القاني: ما من جدال أن هذا اللون هو من خيارات الرجال الكلاسيكية، سواءً كانت مكياجاً أو مناكيراً أو حتى على هيئة قطع ملابس.

2- اللون الزمردي: هذا اللون بدرجاته المخضرّة هو الأمثل، إن كنتِ راغبة برسم شخصية غامضة وجرئية وذات أثر قوي لدى الرجل.

3- اللافندر: من الألوان الرائقة التي تمنحكِ إطلالة أنثوية ذات أثر ساحر لدى الرجال.

4- اللون المشمشي الفاقع: من بين الألوان التي يصعب على الرجل مقاومتها، لا سيما في نهارات الصيف المشمسة. سيكون هذا اللون مثالياً إن جعلتِ لون بشرتكِ برونزياً.

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