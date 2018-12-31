لماذا تسبب الوجبات السريعة رائحة فم كريهة؟

ما سبب رائحة الفم الكريهة؟

وجدت دراسة جديدة من كوريا أن تناول الوجبات السريعة قد يسبب رائحة فم كريهة حتى لو قمت بإزالة البصل عن وجبة البرغر! فما هو السبب يا ترى؟

في الدراسة، كان الشباب الذين يتناولون الوجبات السريعة على الأقل 3 مرة في الأسبوع - 15 في المئة أكثر احتمالا للإبلاغ عن وجود رائحة فم كريهة أو نفس كريه، من أولئك الذين يتناولون هذا النوع من المواد الغذائية بكمية أقل.

ذلك لأن البرغر والبطاطا المقلية يحتويان على كمية وافرة من بقايا الدهن – هناك سبب لكل هذه المناديل التي تأتي مع الوجبة – والذي يسبب سلسلة من ردود الفعل داخل جسمك التي تنتج رائحة كريهة عن طريق الفم، وفقا لمؤسس سيتي توث لطب الأسنان، الدكتورة تريبيتي ميسمان.

وتقول ميسمان، " تتفاعل الزيوت مع الإنزيمات الهضمية، والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة".

الشحوم في الوجبات السريعة تزيد أيضا من الحموضة في الأمعاء، والتي قد تؤدي إلى الجزر المعوي – سبب آخر يساهم في رائحة الفم الكريهة.

والأكثر من ذلك، إذا كان لديك حالة مرضية مثل مرض السكري، يمكن أن تصبح الرائحة أسوأ. البكتيريا الموجودة في فمك تتغذى على السكر، والمستويات الأعلى التي ترتبط مع مرض السكري تمنحهم الكثير لتتغذى عليه، مما يضاعف عددها بسهولة أكبر.

ولهذا السبب، وجدت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من السكريات والوجبات الخفيفة المنتظمة من الحلوى أو الصودا أكثر عرضة لرائحة الفم الكريهة بنسبة 19 في المئة من أولئك الذين يتناولون كميات أقل.

إذا كنت تريد أن تبقي رائحة فمك منعشة، ينبغي أن تبدأ مع نظام غذائي خاص. وفقا للدراسة، الناس الذين تناولوا الفواكه والخضروات كانوا اقل عرضة للإصابة برائحة الفم الكريهة.

تناول تفاحة خلال اليوم لإنعاش رائحة فمك أو ثمرة برتقال أو فراولة لخلق بيئة حمضية في الفم تصعب على البكتيريا التكاثر.