3 مكونات تخلصك من الوزن الزائد

هل تريدين خسارة القليل من الوزن في أسبوع، لما لا تجربي استخدام الأعشاب الطبيعية؟ هناك ثلاثة مكونات ستساعدك على خسارة الوزن بطريقة آمنة.

يعد الشاي الأخضر أحد الأعشاب الفعالة في إنقاص الوزن لقدرته على تعزيز عملية الأيض، كما أنه مدر قوي للبول لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا آخر في عملية التمثيل الغذائي وتحفيز حرق الدهون في الجسم.

القرفة تتعدد الفوائد الصحية للقرفة، وقد أثبتت الدراسات أن لها دورًا في سد الشهية ومحاربة تراكب الدهون في الجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية والكالسيوم والحديد، كما أن لها قدرة على تقليل مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم.

الزنجبيل يسهل الزنجبيل حركة الأمعاء وعمليات الهضم وخفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتحفز البروتينات الإنزيمات الهاضمة، كما أنه من الأعشاب المفيدة في خسارة الوزن الزائد.