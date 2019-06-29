الوقاية من البواسير خلال الحمل 

البواسير هي تضخم للأوردة في منطقة الشرج ما يسبب شعورًا سيئًا بالألم والنزيف والحكة في تلك المنطقة، وكثير من السيدات يصبن بتضخم البواسير بعد الولادة الطبيعية، نتيجة الضغط خلال الولادة على أوعية الشرج، فتتضخم وتسبب الألم والنزيف. وأخريات يصبن بالبواسير في الحمل من الأساس، ويستمر معهن خلال الولادة وما بعدها.

يقال الوقاية خير من العلاج، خاصة فيما يخص البواسير، لأن الوقاية منه بسيطة جدًّا بهذه الطرق:

النصائح:

شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الحمل، وزيادة الأغذية الغنية بالألياف لتجنب الإمساك.

ممارسة تمارين كيجل خلال فترة الحمل وقبل الولادة، فهي تعزز تدفق الدم في منطقة الحوض.

النوم على الجانبين خلال فترة الحمل، لتقليل الضغط على الأوعية في منطقة الشرج.

ممارسة رياضة المشي خلال فترة الحمل.

لا تضغطي بقوة في أثناء التبرز خلال شعورك بالإمساك، حتى لا يؤثر الأمر في الأوعية ويضعفها.

