الوقاية من فيروس كورونا: كيف تمنع طفلك من لمس وجوههم؟

لقد تسبب تفشي فيروس COVID-19 في إحداث فوضى في العالم ومع أحدث حالة إصابة لطفل هندي عمره 3 سنوات زادت المخاوف من إصابة الأطفال بالفيروس القاتل. وبالرغم من التركيز على ضرورة غسل اليدين وإبعادهما عن الأنف والوجه لا زالت هذه العادة منتشرة بين الأطفال، فكيف نساعدهم على التخلص منها

احرص دائمًا على وضع المناديل الورقية قريبة من الاطفال

احتفظ دائمًا بعلبة من المناديل الورقية تحت تصرف طفلك واجعله ينظف أنفه بها. من المستحسن أيضًا السماح لهم بحكة وجوههم بعد تغطية أيديهم بالورق الجاف. وهذا يقلل من الاتصال المباشر بين اليدين والجلد إلى الحد الأدنى.

ضع شيئا ما بين أيديهم

من المرجح أن يستمر الأطفال في لمس وجوههم عندما تكون أيديهم فارغة. أبقِ أيديهم مشغولة بالعاب صغيرة. يمكنك أيضًا السماح لهم بارتداء القفازات إذا لم يكن هناك شيء آخر يلعبون به.

أبعد الشعر عن وجوههم

السبب الرئيسي الذي يحث الأطفال على لمس وجوههم هو رفع الشعر من وجوههم. تأكد من قص الشعر الطويل للاولاد أو ربطه الى الخلف لمنعه من السقوط على الوجه. بدون شعر يدغدغ وجوههم ، ستقل الرغبة في اللمس.

تأكد من غسل أيديهم

لا يمكن منع أطفالك من لمس وجوههم على الإطلاق. بدلًا من ذلك ، ركز على إبقاء أيديهم نظيفة ومعقمة. شجعهم على غسل أيديهم كل بضع ساعات ، خاصة عندما يعودون من الأماكن العامة. بهذه الطريقة ، حتى لو لمسوا وجوههم بين الحين والآخر ، فإن أيديهم ستكون نظيفة على الأقل مما يقلل من فرص الإصابة بالفيروس.

راقب عادات طفلك عن كثب لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى. من الأفضل إبعادهم عن الأماكن المزدحمة والمرضى. ومن المهم أيضًا تعليمهم وإعلامهم عن الفيروس وكيف يمكنهم الحفاظ على سلامتهم.