عزيزتي الأم: تعرفي على الأسباب التي تؤدي للولادة المبكرة

مع اقتراب موعد الولادة تبدأ الأم بالشعور ببعض العلامات والآلام والانقباضات بين الحين والآخر، ولكن قد تشعر الأم في الشهر السابع الذي يعد من أصعب شهور الحمل بحدوث هذه الانقباضات بصورة منتظمة ومستمرة، وقد يعد هذا مؤشرًا على قرب موعد الولادة واحتمال حدوث ولادة مبكرة.

علامات الولادة في الشهر السابع هي المؤشرات التي تنبهك بقرب ميعاد الولادة وأنتِ ما زلتِ في الشهر السابع من الحمل، ولكن ما هي اسباب الولادة المبكرة؟ تعالوا لنعرف:

أسباب الولادة المبكرة:

سوء التغذية وعدم الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن، والإصابة بالأنيميا الحادة والوزن المنخفض.

التدخين.

أمراض القلب.

نقص كمية السائل الأمنيوسي الذي يسبح فيه الجنين داخل الرحم.

حدوث مشاكل في ضغط دم الأم خلال رحلة الحمل.

حدوث مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.

التعرض لأحداث وضغوط شديدة تسبب التوتر خلال الحمل، مثل وفاة شخص مقرب.

وجود تاريخ لدى الأم في حدوث الولادة المبكرة. عمر الأم إذا كانت دون سن 18 أو فوق سن 40.