ما هي فوائد شراب اليانسون؟

شاي يانسون

اليانسون أو ما يسمى الحبة الحلوة في بلاد المغرب أو الكمون الحلو، وهو نبات خيمي عشبي، ذو أعشاب رفيعة ومضلعة وتحمل أوراق دائرية مسننة، وفي نهايات سيقانها نجد أزهاراً بيضاوية صغيرة بيضاء اللون. وعندما تنضج هذه الأزهار تتحول إلى ثمار بنية اللون، واليانسون نبات حولي يعيش لمدة عام واحد فقط.

أما فوائد اليانسون فهي كثيرة ومتعددة، تستعمل بذور اليانسون في الطب الشعبي كمسكن لحالات الشقيقة وكطارد للغازات، وكمادة عطرية، وكمعقم، وكمدر للبول، كما يمكن لليانسون زيادة إدرار الحليب، وزيادة التبول، والتعرق، ونزول الحيض، كما أنه فعال في تلميع الأسنان، وفي المساعدة على الهضم وفي حالات الإمساك، كما تذكر بعض كتب الطب الشعبي استعماله لحالات الحزن، والكوابيس، وفي علاج الصرع، ونوبات التشنج العصبي، والأرق، وبعض الاضطرابات العصبية، كما يستعمل كفاتح للشهية في الأشخاص المصابين بفقدان الشهية.

كما يمكنك استغلال بذور اليانسون للتخلص من الروائح الكريهة للنفس عن طريق غليها واستخدامها كغسول للفم. كما أن اليانسون يساعد الجسم في التخلص من بعض أنواع الفطريات التي يتعرض لها، كما أنه قادر على حماية الجسم من أية التهابات جرثومية سواء أكانت بكتيريا أو فطريات أو حتى فيروسات.

كما أنه يعمل على تحسين الدورة الشهرية للنساء، ويزيد الرغبة الجنسية سواء للرجال أو النساء. كما أن اليانسون يعتبر حلا لا بد منه عند الإصابة بالمغص خاصة لدى الأطفال، حيث أنه يسكن الآلام ولا يضر بالمعدة في نفس الوقت، كما أنه لا يؤدي إلى تكون الغازات في الجسم، ويساعد على تحسين الهضم، فهو يطرد غازات الجسم من الأمعاء وذلك بشربه مع خليط الزنجبيل أو الكمون والفلفل.