لا تتحدّث عن أصدقائك القدامى أمام أصدقائك الجدد

الصداقة هي حالة اجتماعية تحدث بين البشر، ويكون أساسها المحبة والصدق، حيث إنّ البعض يلجأ إلى محبة الآخرين من أجل التخلص من إحساس الوحدة، ويكون المعنى الدقيق للصديق، بأنه الشخص الذي تقربه منك، وتقوم باطلاعه على جميع أسرارك وأمورك الشخصية، كما أن الصداقة هي مفتاح الحياة السعيدة، وبالتالي فإن الصداقة من أجمل الأمور التي قد يجدها الإنسان، فلا يستطيع الإنسان العيش وحيداً، كما أنه لا يستطيع الاكتفاء بالأهل الذين يعيشون معه، بل هو بحاجة إلى يد الأصدقاء.

يقال بأن الابتسامة هي الطريق للوصول إل قلوب الآخرين، كما أنها تعطي الشخص الإذن بالدخول إلى قلوب الآخرين، ففي حال أراد الإنسان أن يعبر لشخص ما عن حبه وامتنانه له تكون الابتسامة في وجهه هي بداية الطريق.

بمناسبة اليوم العالمي للصداقة يقدم لكم "موقع البوابة" 11 طريقة لتكوين صداقات جديدة:

1- خالِط المزيد من الناس، فإذا كانت الدائرة التي تتحرّك بها محصورةً ولم تستطع تكوين صداقاتٍ من ضمنها فاخرج منها وابحث عن المزيد من الأشخاص وامضِ وقتاً طويلاً معهم، فالأصدقاء لن يطرقوا بابك وانت جالسٌ.

2- شارِك في الأعمال التطوعيّة فمن شأنها جمع الكثيرمن الناس معاً وقضاء الأوقات الممتعة ومساعدة الآخرين، فهذا يترك باباً للحديث.

3- حاوِل مشاركة المحيطين بك اهتماماتك، أو حاول البحث عمن يشاركونك هواياتك فذلك يسهّل سبل التواصل معاً، ويجعل الأشياء المشتركة أكبر، ولا تنهي العلاقة عند تغيّر الهوايات، فالصداقة الحقيقية تربط بين روحين وتبقى موجودةً على الرغم من وجود العوارض المختلفة.

4- لا تنتظر الكثير من الصديق؛ لأنّه إذا لم يقدم لك ما تنتظره فإنّك ستصاب بخيبة الأمل وربما انتهاء العلاقة، ولكن انظر دائماً إلى ما يمكن أن يقدمه هو لك.

5- لا تتحدّث عن أصدقائك القدامى أمام أصدقائك الجدد، فذلك من شأنه أن يبعد عنك كلّ من يحاول صداقتك.

6- اتصل بصديقك بين الحين والىخر للاطمئنان عليه من دون سببٍ، فلا تحصر تواصلك معه في أوقات الحاجة فقط.

7- كن صادق الوعد مع أصدقائك ولا تنكث عهداً أبداً، فعندما تنكث عهدك مع أحدٍ فإنّ ذلك سيؤدّي إلى ابتعاده عنك.

8- ادعو أصدقائك إلى حفلاتك ومناسباتك السعيدة التي تمرّ بها لتتركهم يشاركونك إياها.

9- شارِك الآخرين مناسباتهم وأفراحهم وقف إلى جانبهم في أوقات الحزن، فالصديق هو الذي يقف إلى جانب أصدقائه في جميع الأحوال.

10- كن كما أنت ولا تحاول التغيّر والتبدّل لتناسب أهواء المحيطين، فذلك يجعلك فاشلاً في تكوين العلاقات طويلة الأمد، بل ابق محافظاً على صفاتك كما هي لتجذب الأصدقاء الحقيقيين حولك والذين يصادقونك لشخصك كما أنت دون تزييفٍ.

11- كن شخصاً بشوشاً ومبتسماً، فالابتسامة تفتح الأبواب المغلقة وتجذب القلوب، وكن مرحاً محبّاً للمتعة وانشر السعادة والفرح.

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