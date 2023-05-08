اليوم العالمي لسرطان المبايض

يصادف اليوم الإثنين 8 مايو/أيار 2023، اليوم العالمي لسرطان المبيض، والهدف منه التوعية بأعراض المرض المميت، والذي يصيب عددًا كبيرًا من النساء.

سرطان المبايض يبدأ سرطان المبيض في أعضاء صغيرة في الجهاز التناسلي الأنثوي وهي المسؤولة عن إفراز الهرمونات الأنثوية وأيضاً إنتاج البويضات التي تتحول إلى أجنة عند تلقيحها.

أعراض كيس المبيض الخبيث

الشعور بالانزعاج في منطقة الحوض

آلام في الظهر

تغيرات في وتيرة التغوط مثل الإصابة بالإمساك

الحاجة المتكررة للتبول

انتفاخ في البطن أو التورُّم

الشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام.

فقدان في الوزن

الإرهاق والتوتر

دورة شهرية غير منتظمة

وجود نزيف بعد انقطاع الدورة الشهرية.

أسباب سرطان المبيض

قد ينشأ بسبب طفرة جينية موروثة

تجاوز سن 55

وجود تاريخ سابق بالإصابة بسرطان الثدي أو القولون،الرحم، أو المستقيم.

عدم حدوث أي حمل.

تشخيص سرطان المبيض

تشخيص سرطان المبيض عند طريق قيام الأطباء بإجراء فحص الدم CA 125 وهو مؤشر ورم موجود بكميات أعلى من المعتاد في دم المصابات بسرطان المبيض، ويتم عادة إجراء التصوير المقطعي أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية لمنطقة الحوض، وبالإضافة إلى تصوير الصدر لتحديد مرحلة تقدم المرض بشكل دقيق. ويتم إجراء تنظير للبطن لمعرفة ما إذا كان الورم قد انتشر أو كما هو.

هل السونار يكشف سرطان المبيض؟

السونار أو ما يسمى فحص الموجات فوق الصوتية يمكن أن يكشف وجود اضطرابات وكتل في المبيض مما يجعل الطبيب يشك بوجود سرطان المبيض، لكن حتى يتم التأكد من هذه الحالة لا بد من أخذ خزعة من المبيض وفحصها بشكل مجهري لإثبات أو نفي وجود سرطان المبايض.

السونار هو أول اختبار يتم إجراؤه في حالة الاشتباه في وجود مشكلة في المبايض ويمكن استخدامه للعثور على كتلة في المبيض ومعرفة ما إذا كانت كتلة صلبة أو كيس مملوء بسائل، ويمكن استخدام السونار لمعرفة حجم المبيض وكيف يبدو من الداخل ويمكن إجراؤه إما عن طريق المهبل أو المهبل.

شعار اليوم العالمي للسرطان 2023

سد فجوة الرعاية

هل تكيس المبايض يسبب سرطان الرحم؟

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مع وجود عوامل أخرى تزيد من مستويات هرمون الاستروجين مثل السكر أو تناول بعض الأدوية أو زيادة في الوزن، هنّ أكثرعرضة للإصابة بمرض سرطان بطانة الرحم من النساء الأخريات، أيضاً المستويات الزائدة لهرمون الاستروجين تكون خطيرة جداً في حال لم تكن متوازمة مع مستويات هرمون البروجسترون في الدم.