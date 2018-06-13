بلايز أنيقة من "زارا" تناسب المرأة العاملة

ماذا سترتدي اليوم عند ذهابك إلى العمل؟ هل كل يوم تصيبكِ الحيرة في اختيار ملابس العمل؟ هذا السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك يومياً، وعندما تودين تجديد خزانة ملابسك أو عندما تشعرين بالملل من ملابسك القديمة خاصةً أن الذهاب يومياً إلى العمل يتطلب منك تبديل وتغيير مظهرك كل يوم وارتداء ملابس مختلفة كي لا يشعر الآخرين بأنك شخصية تقليدية مملة وغير متجددة.

وبما أن لملابس العمل طابع خاص مهني وعملي لابد من معرفة الأزياء المناسبة لأماكن العمل لتمنحي من حولك الانطباع الصحيح والمناسب عنك خاصة أن ملابسك تحدد شخصيتك.

نقدم لكِ عزيزتي الأنيقة مجموعة بلايز مقدمة من محلات زارا العالمية تناسب ربيع وصيف 2018، هل أعجبتك؟

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