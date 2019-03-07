طرائف ونكت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة‎

طرائف ونكت عن النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

المرأة وهي كما يقال نص المجتمع وفي كثير من الأمور التي تواجهنا في الحياة لا يمكن الأستغناء عن المرأة لأن وجودها مهم، والكثير من العلماء والحكماء والفلاسفة وغيرهم.. قالوا عن المرأة

يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام "اليوم العالمي للمرأة" وتتراوح الاحتفالات من إبداء مظاهر التقدير والاحترام والحب تجاه المرأة؛ والاحتفاء بإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ ورفع الوعي السياسي والاجتماعي عن قضاياها في جميع أنحاء العالم؛ وحتى تسليط الضوء على أوضاعها والصعوبات التي تواجهها.

فقد كان الإسم الأصلي للاحتفال "اليوم العالمي للمرأة العاملة" قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في 8 مارس 1977، وتدعو الدول الأعضاء للاحتفال بيوم خاص للمرأة، وهو اليوم الذي يُعد إجازة رسمية في عدة دول حول العالم.

وبالرغم من تجاوز العالم الغربي لهذه النقطة منذ عقود، إلا أن النساء العربيات لازلن عرضة للاضطهاد والتمييز، سواء بسبب التقاليد أو الدين أو القانون.

ويشهد شهر مارس/آذار أيضا في عدد كبير من الدول العربية عيد الأم الذي يصادف يوم 21، ويوافق بداية فصل الربيع في نصف كوكب الأرض الشمالي.

نقدم لكم طرائف ونكت عن النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

طرق تعذيب النساء حسب الجنسية:

المصرية: عد فلوس قدامها ولا تعطيها

الهندية: روشها كل يوم

اللبنانية: أمنع عنها الماكياج

السورية: أربطها وخلي تلفونها يرن؟

السعودية:مر من عند السوق ولا تنزلها

تخيل الدنيا بدون نساء:

1 -الأسواق هادية

2 -فساد اقتصادى

3 -شوارع فاضية

4- شركات الاتصالات تخسر

5- سوق السيارات ينكسر

6 -الشيطان ماعندو شغل

7 -دواء الضغط ليس لازم

8 -كل الرجال يدخلون الجنة بإذن الله!

يقال أن اللغة العربية ظلمت المرأة في خمسة مواضع فما قولك أنت هذه المواضع هي :

أولا: إذا كان الرجل لا يزال عل قيد الحياة فيقال عنه إنه حي أما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة فيقال عنها إنها !!حية أعاذنا الله من لدغتها ( الحية وليس المرأة)

ثانياً : إذا أصاب الرجل في قوله أو فعله فيقال عنه أنه ..مصيب أما إذا أصابت المرأة في قولها أو فعلها فيقال عنها أنها مصيبة!

ثالثاً: إذا تولى الرجل منصب القضاء فيقال عنه أنه قاضي أما إذا تولت المرأة منصب القضاء فيقال عنها أنها قاضية! والقاضية هي المصيبة العظيمة التي تنزل بالمرء فتقضي عليه يا لطيف!

رابعاً: إذا أصبح الرجل عضوا في أحد المجالس النيابية فيقال عنه أنه نائب أما إذا أصبحت المرأة عضوا في أحدا لمجالس النيابية فيقال عنها أنها نائبة!

وكما تعلمون فان النائبة هي أخت المصيبة

خامساً : إذا كان للرجل هواية يتسلى بها ولا يحترفها فيقال عنه أنه هاوي أما إذا كانت للمرأة هواية تتسلى بها ولا تحترفها فيقال عنها أنها هاوية !

والهاوية هي احدي أسماء جهنم والعياذ بالله.

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