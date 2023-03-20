اليوم العالمي لمتلازمة داون

البوابة - يحتفل العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون Down Syndrome في 21 مارس من كل عام، وتم تحديد هذا اليوم تحديدًا لرفع الوعي عند ذوي متلازمة داون وطبيعتها، وتحسين نوعية حياة المصابين بها وذلك من خلال دمجهم في المجتمع، والاهتمام بهم جيدًا ورعايتهم، والتعامل معهم بعناية، وبمناسبة هذا اليوم سنتعرف في هذا المقال عن متلازمة داون، الأنواع، الأعراض، المضاعفات وكيفية التعامل مع أطفال متلازمة داون:

ما هي متلازمة داون؟

متلازمة داون أو الطفل المنغولي هو ليس مرض بل متلازمة تأتي عند الأطفال نتيجة مشكلة وراثية مشكلة الكروموسومات الموجودة عند الطفل وهي الجينات الوراثية، كل شخص له جينات سواء رجل أو امرأة، وتتسبب مشاكل نمائية وجسدية تتراوح في شدتها من الخفيف إلى الشديد.

أنواع متلازمة داون

التثلث الصبغي 21

الفسيفساء الجينية

الإنتقال الكروموسومي

أعراض متلازمة داون

قصر بطول القامة

يكون حجم اليدين والقدمين والأذنين صغيراً.

عضلات ضعيفة

مفاصل هشة وضعيفة

بقع بيضاء على قزحية العين

أغلب الوقت يكون اللسان خارج الفم

شكل الأنف مسطح

ظهور خط واحد على كف اليد

تجعد في راحة اليد

مضاعفات متلازمة داون

فقدان في حاسة السمع.

مشاكل في القلب منذ الولادة.

أمراض ومشاكل في منطقة العيون.

انقطاع النفس الانسدادي.

التهابات في الأذن المتكررة.

عوامل خطر الإصابة بمتلازمة داون

تأخر في سن الإنجاب

امتلاك الأم أو الأب جين التبدل الصبغي.

ولادة سابقة لطفل مصاب بمرض متلازمة داون.

علاج متلازمة داون

لا يوجد علاج لـ متلازمة داون، لكن يوجد بعض من التدخلات الطبية التي يمكن أن تعالج المضاعفات التي تنتج عن متلازمة داون، ويمكن تقديم الدعم والتدخل المبكر لهم، وأيضاً معالج النطق والتعليم في مدارس متخصصة لهذه الحالة.

كيفية التعامل مع أطفال متلازمة داون