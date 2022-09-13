يصادف يوم الجمعة المقبل 23 سبتمبر اليوم الوطني السعودي 92، ويجب على كل ربة منزل وأم استغلال هذه المناسبة لترسيخ مفهوم الوطن لدى أطفالها، من خلال القيام بعدد من الفعاليات والمناسبات منها تعرفيهم على الشعر المخصص لهذه المناسبة.

شعر عن اليوم الوطني السعودي للأطفال

يا وطنا دام عزك شامخ والدين سيرة مارضينا غير ارضك نسكن ونعشق ثراها

انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

يالسعودي بس اسمك لا لمع في كل ديرة والله انه تاج اكبر من على هامة سناها

شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره لا عدمنا من حكمنا ولا نسينا من بناها

من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيره حاسدك ربي يعينه مادرى انه ما نساهـا

يحتمي بك رغم غيضه اه ياشين البصيره وين ماترحل عيونه يرجع ويذكر سماها

كل حرف لا كتبته غير اسمك استشيـره وين يا كلي تمهل ارفق ولملم حلاها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيره كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيره ما تردينا من اول كيف لاجت في سواها

يحفظك رب كريم من صودايف عسيره يا منار الحق للي ضاعت حقوقه لقاها

دام ابو متعب يقودك سيري دروبك يسيره والمواطن في يمينه خط ما نبغى سواها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيـره كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيره ما تردينا من اول كيف لاجت في سواها

شعر عن اليوم الوطني السعودي للأطفال

مجدي لمجدك ينتمـي وطني فديتك بالدم

وطني وذكرك سائـغ كالشهد ينضح في فمي

وطني وقدرك شـامخ كالشمس فوق الأنجم

أنت العرين لكل ليت من العـرين وضيغم

سعدت بعهد مشـرق ومحت دياجر مظلم

هذا هو البيت الحرام وتلك دار الأرقم

هذى معالمنـا هي للمفـاخر تنتمـي

شرفت بدين محمد وزهت بقدر المسلم

شعر عن اليوم الوطني السعودي للأطفال

روحي وما ملكت يداي فـداه وطني الحبيب وهل أحب سـواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشتفوق ربـاه

منذ الطفولة قد عشت ربوعـه إني أحب سهولـه وربـاه

وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعــاع أضاء سناه

في كل لمحة بارق أدعو لــه في ظل هام عطرت ذكـراه

في موطني بزغت نجوم نبيـه والمخلصون استشهدوا في حمـاه

فـي ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى منيبًا داعيًا مـولاه

يدعو إلى الدين الحنيف بهدية زال الظلام وعززت دعـتـواه

في مكـة حرم الهـدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهـداه

بطاقات تهنئة باليوم الوطني السعودي 1444

عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92