اليوم الوطني السعودي يحتفل به كافة أفراد المملكة السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، لتجديد روح الشغف والانتمـاء وتعزيز مفهوم الوطن والدار التي تسعى لتقديم فرص وفيرة تمكن الإنسان المواطن والمقيم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة العربية السعودية.

وتختلف مظاهر الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي بين الأفراد فمنهم من يفضل المشاركة عن طريق إرسال العبارات عبر الواتس آب أو تقديم قصيدة عن اليوم الوطني السعودي، أو أبيات شعر عن اليوم الوطني السعودي حيث أن العديد من الشعراء عملوا على تأليف الكثير من قصائد عن اليوم الوطني السعودي، وفي هذا المقال نقدم لكم بعضًا منها.

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92

يا سائـلاً عن موطـني وبـلادي ومفتشاً عـن مـوطـن الأجداد

وطنـي به البيت الحرام وطيبـة وبه رسـول الحـق خـيـر منـادي

وطنـي به الشـرع المطهر حاكم بالـحق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كل مـحـبــة تعلو وتـسـمـو فـوق كل سـواد

وطني يسير الخير في أرجـائـه ويـعــم رغــم براثن الحــسـاد

قوم بغوا وتجبروا في أرضنـا يرموا بسهم الموت قلب بلادي

لكنها رغم الـصـعب هامة تعـلـو بدعـوة عــشــر العباد

مستمسكين بدينهم وتـوجـهـوا لله ذي الإكـرام والأمجـــاد

أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه ويـديــم مـن الـديـن والأجـســاد

ويـرد كـيد الكـائـديـن بـنحـرهـم بـعـيـد من ضلوا لنهـج الهـادي

روحي وما ملكت يداي فداه وطني الحبيب وهل أحب ســـواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رباه

منذ الطفولة قد عشت روعه إني أحب سهو له رباه

وطني الحبيب وأنت مؤول عــزة ومنار إشعـــــاع أضاء سنـه

في كل لمحة بأرق أدعو له في ظل هـام عطرت ذكرى

في موطني بزغت نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا في حمـــاة

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92

أهني النفس بأفراح السعودية … دامي سعودي لزوم النفس أهنيّها

نفسي سعودية وبالخص نجدية … يا كيف ما يفرح اللي قد نشا فيها

مشاعري من صميم القلب جدية … مشاعر صادقة والشعر يرويها

شعر نزيه بدون حقوق نقدية … كله غلا للسعودية ومن فيها

لا يا قصيدي عليك اليوم رديه … عاهدتني وانت بأذن الله توفيها

خابرك ما فيك من طبع اليهودية … توعد وتوفي وانا خابرك راعيها

ما بي بيوت على ما قال عادية … أبغى بيوت تحب الناس توحيها

ما دام جوك عليه غيوم رعدية … بل الكبود العطاشا لين ترويها.

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام.. وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام … الناس تشهد لي ويشهد جهادي

امشي على الدنيا وأنا رافع الهام … وافخر على العالم وأنا اجْني حصادي

إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام … وإذا توارى خايفٍ قمت بادي

إن جيت ساحات الوغَى صرت قدّام … وان صرت بلْحالي فلانيب عادَي

واظهر على غيري إذا صرت بزْحام … عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي.

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92

يا وطنا دام عزك شامخ والدين سيرة

مارضينا غير أرضك نسكن ونعشق ثراها

انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة

من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

يالسعودي بس اسمك لا لمع في كل ديرة

والله انه تاج أكبر من على هامة سناها

شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره

لا عدمنا من حكمنا ولا نسينا من بناها

من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيره

حاسدك ربي يعينه مادرى انه ما نساها

يحتمي بك رغم غيضه اه ياشين البصيرة

وين ما ترحل عيونه يرجع ويذكر سماها

كل حرف لا كتبته غير اسمك استشيره

وين يا كلي تمهل أرفق ولملم حلاها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيرة

كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيرة

ما تردينا من أول كيف لاجت في سواها

يحفظك رب كريم من صواديف عسيرة

يا منار الحق للي ضاعت حقوقه لقاها

دام أبو متعب يقودك سيري دروبك يسيره

والمواطن في يمينه خط ما نبغى سواها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيرة

كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيرة



قصيدة عن اليوم الوطني السعودي 92 من الأمير خالد الفيصل

ارفع راسك انت سعودي طيبك جاوز كل حدودي مالك مثيل(ن) بالدنيا غيرك ينقص وانت تزودي

فارس واجدادك فوارس واصبحت لبيت الله حارس مغروس بالمجد وغارس في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم يخشى من هيبتك الظالم راعي صمله دايم والم سيف وقلب وفعل زنود

صور تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

أبيات شعر للوطن والمواطن السعودي

ارفع الراس يا الحر القطام واكثر الحمد للي صانها انت فالمجد لك راس السنام وعزة الناس من اوطانها

انت الاول اللي سل الحسام وقالوا الخيل من فرسانها حب الوطن ما هو مجرد حكايه أو كلمة تنقال في أعذب أسلوب

حب الوطن إخلاص .. مبدأ وغايه تبصر به عيون وتنبض به قلوب.

​رسائل اليوم الوطني السعودي 2022، وموعد الإجازة في السعودية

عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92