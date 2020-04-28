امتلكي مفاتيح قلب زوجك بهذه الأسرار

أحياناً بعد أن نكسب إعجاب وحب الرجل في حياتنا نبدأ بالتراجع ويقل الإهتمام فيتغير أسلوب المعاملة ونتسأل ما الذي حدث! الجواب بسيط جدا لقد تغيرت معاملتك وإهتمامك به فتغير! ولكن كيف يمكنك أن تفوزي بقلبه مرة أخرى، تعالي معنا لنتعرف على النصائح:

1. فطور لذيذ:

أقصر طريق إلى قلب الرجل معدته، لذا حاولي أن تكسبيه عن طريق إعداد وجبة فطور صحية ومشبعة. خذي القليل من وقتك في الصباح لتقومي بتدليله وكسب حبه من جديد.

2. اشتري ملابس داخلية جديدة:

وهذه طريقة أخرى لكسب إهتمامه من جديد. الملابس الداخلية تشكل عنصر جذب ضروري لأي رجل. إذا كنت ترغبين في تجديد علاقتكما الرومانسية، حاولي التخلي عن ملابسك الداخلية المملة واختاري قطع أنثوية تعكس جمالك وأنوثتك. نعم زوجك سيلاحظ الفرق!

3. شجعي فريقه المفضل:

أكثر الرجال يحبون الألعاب الرياضية. إذا كان زوجك منهم فحاولي أن تكوني معه أو تجنبي أن تنتقديه عندما يشاهد فريقه المفضل. بالنسبة لكل الرجال عندما يتعلق الأمر بفريقه المفضل فأنت أما معه أو ضده. فلا تكوني ضده حتى لا تتحول حياتكما إلى جحيم.

4. لا تزعجيه عند إختيار الطعام:

إذا قام بدعوتك لتناول الطعام في الخارج فلا تزعجيه بقصة الريجيم والأكل الدسم وانتقاد الأطباق التي يحبها، إذا لم يعجبك الطعام الذي طلبه حاولي التركيز في طعامك فهذه حرية شخصية، وحاولي أن لا تتحدثي كثيرا عن الريجيم فالرجال تكره النساء اللاتي يتحدثن دائما عن الأكل وكأنه جريمة!

5. أعطيه حريته:

إذا كنت حقا تريدينه أن يعود إليك فيجب أن لا تحاولي إحتجازه وخنقه بالمواعيد الإجتماعية الإلزامية معك. الرجل لا يحب أن يلتزم بمواعيد يعتبرها ثقيلة الدم، لذا سواء كان ذلك لشراء البقالة أو التسوق أو زيارة والدتك، كوني لطيفة واطلقي سراحه من حين لأخر ليخرج مع اصدقائه ويقوم بنشاطات بعيدا عنك، دعيه يشتاق لصحبتك.

6. كوني لطيفة عند التحدث عن أصدقائه:

كل السيدات يكرهن اصدقاء أزواجهن وكل الرجال لا يطيقون صديقات زوجاتهن، ولكن هذه هي الحياة. لذا حاولي أن تعقدي إتفاق معه على أن لا تتحدثا بالسوء عن أصدقاء بعضكما البعض. وعندما يكون ضيوفك أصدقائه عامليهم بلطف وأبتسمي رجاءا!

7. كوني لطيفة مع أهله:

الاهل عنصر هام في نجاح أي علاقة، لذا يجب أن تكوني لطيفة مع أهله ولا تنتقدي تصرفاتهم أو تحاولي أن تجعليه غاضبا منهم. مهما فعلت سيبقى لأهله مكانة ومنزلة عالية لذا ترفعي عن هذه المواضيع وكوني ضيفة خفيفة ولطيفة..

8. حافظي على جمالك:

الزواج يغير أحيانا فهو يضيف مسؤوليات جديدة لك ولزوجك ولكن هذا لا يعني بأن تتوقفي عن الاهتمام بنفسك. كوني جميلة كل يوم كما عودته قبل الزواج ولا تصبحي كسولة ومتثاقلة وإذا شعرت بالملل تبني هواية رياضية، فنية أو تطوعية كوني مبدعة ولا تتحولي الى جزء من الكنبة!

9. تعلمي الغفران:

سوف يتأخر أحياناً وأحياناً أخرى سيكون غاضباً، لذا حاولي أن لا تعامليه كغريب بل عامليه كفرد من العائلة، استوعبي غضبه، ولا تزعجيه عندما يجلس ليفكر، استمعي جيدا وقدمي آرائك وكوني ذكية في إيصال أفكارك، ولا تعتبري الأسف والاعتذار أسلوبك في التعامل مع زوجك. قد يحدث العكس أحيانا وتكوني أنت الغاضبة والمحبطة لذا حاولي أن تضعي أسس راقية لأسلوب التعامل مع المشاكل منذ البداية.

10. لا تنسي حسك الفكاهي:

هناك مفتاح خفي وفعال جدًا للوصول إلى قلب الرجل والبقاء هناك، نعم أنه حسك الفكاهي، ليس من الضروري أن تحفظي النكات ولكن أضحكي عندما يقول نكتة أو طرفة ولا تنسي أن تكوني مرحة بطبعك وتؤجلي أفكارك السلبية ليوم أخر مع شخص أخر غير زوجك.

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