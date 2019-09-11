28 نصيحة للتعامل مع أمراض فصل الخريف

مع نهاية فصل الصيف وحلول فصل الخريف، تنتشر وتزداد معاناة الحساسية الموسمية «الصفري»، وتشهد المراكز الصحية والعيادات الطبية ازدحاما شديدا، فهذا يشكوا من حكة شديدة في الأنف وانسداده مع رشح، وذاك يشكوا من حرقة في العين ودموع غزيرة، وآخر يشكوا من ضيق التنفس وسعال دائم وكثير من الناس يعانون من حكة واحمرار الجلد، وحتى الجهاز العصبي يصاب أيضا بالحساسية، ما يدهش الكثيرين إذا علموا بهذا النوع من الحساسية.

نقدم لكم في هذه المقالة بعض النصائح الطبية‏ للتعامل مع فصل الخريف ووقاية نفسك وأسرتك من الأمراض:

1- أولاً يجب أن تعوّدي نفسك وتعلّمي أبناءك ضرورة غسل اليدين بعد كل مصافحة والحرص على عدم لمس الوجه والعينين والأنف حتى لا يسبب ذلك نقل الأمراض.

2- أخذ قسط كافٍ من الراحة وألا يقل النوم عن 8 إلى 10 ساعات يوميًا لبناء جهاز مناعي قوي.

3- يجب الحرص على تناول الكثير من الأطعمة الصحية وتحديدًا الخضراوات والفاكهة وتحديدًا ما يحتوي على فيتامين سي لمقاومة نزلات البرد.

4- التزام بممارسة الرياضة.

5- يجب عدم التعرض لتيارات هواء شديدة خاصة بعد الاستحمام وبعد ممارسة الرياضة بسبب العرق.

6- يجب الابتعاد عن التدخين والمدخنين والحرص على تجنب الأماكن التي يعلو فيها دخان حرق قش الأرز.

7- الحرص على وجود مناديل مطهرة على الدوام في حقيبة الخروج للحفاظ على النظافة العامة.

8- يجب الابتعاد عن المرضى بأمراض فيروسية معدية، والعزلة عند الإصابة.

9- الحرص على النظافة الشخصية ونظافة الوجه والفم والأسنان واليدين وقص الأظافر حتى لا تجمع كثيرًا من الجراثيم وتنقل الكثير من الأمراض المعدية.

10- يجب الحرص على تناول وجبة الإفطار يوميًا مهما كان حجم المشاغل.

11- يجب التقليل من تناول الشاي والقهوة وتحديدًا على معدة فارغة.

12- تناول الكثير من المشروبات الساخنة وتحديدًا المشروبات العشبية المفيدة ومنها الزنجبيل والقرفة واليانسون والنعناع والكروايه والليمون الدافئ، وكذلك حساء الدجاج بالليمون.

13- يجب الابتعاد عن الأماكن الضيقة المغلقة والحرص على تهوية المنزل وأماكن العمل بشكل جيد.

14- ضرورة شراء ملابس بينية "ديمي سيزون" لك ولأطفالك حتى لا تقعي في مشكلة ارتداء الملابس الصيفية والتعرض للبرد.

15- لبس ملابس قطنية طرية غير ثقيلة كالشتوية ولكن بكم طويل وذات فتحة صدر ضيقة.

16- يمكن الخروج مساءً مع شال أو جاكت بسيط لتجنب تيارات الهواء الباردة.

17- يمكن أيضًا ارتداء ملابس صيفية مع ملابس داخلية بأكمام أو بدون أكمام حسب الملابس وحسب الجو.

18- لا تنسي القبعة خاصة لطفلك الرضيع لتحمي بها رأسه وأذنيه من البرد.

19- تناولي كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

20- كلما زاد الشتاء، زيدي من عدد القطع أو من سمكها وصولًا إلى الملابس الشتوية في فصل الشتاء.

21- لا مانع من بدء ارتداء الجوارب أو على الأقل الخف المنزل فالسير حافيًا أمر سيء للغاية ويسبب البرودة وألم العظام.

22- عودي طفلك على تناول الخضراوات والفاكهة والمكسرات النية.

23- عودي طفلك على نظام غذائي متوازن ومنتظم في عدد الساعات والمواعيد.

24- بعد الإفطار من المهم تناول كوب اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

25- أما بالنسبة للرضع أفضل مناعة هي الرضاعة الصناعية.

26- يجب أن تنظمي مواعيد الاستحمام لأبنائك فلا يجب أن تكون صباحًا قبل النزول للمدرسة ولا ليلًا إن كان الجو باردًا أفضل الأوقات بعد العودة من المدرسة.

27- احرصي على تجفيف رأس الصغير وجسمه جيدًا ويفضل تجفيف شعره بالسشوار ولو بشكل سريع لبث الدفء فيها.

28- احرصي على تطعيمات أبنائك في مواعيدها المنتظمة واستشيري طبيب أطفالك حول مصل الأنفلونزا.

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