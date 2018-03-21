عزيزتي الأم لإطلالة منعشة خلال الحمل تألقي بهذه الأزياء الربيعية

كتير من النساء تعتقد أن خلال فترة الحمل تصبح إطلالتها أقل جمالاً وهذا سوف ينعكس على نفسيتها بشكل مباشر أي أن عدم الاهتمام ينعكس بشكل سلبي والعكس صحيح؛ لذا لاتقولي أن الامر ليس مهماً .

عدم الاهتمام الحامل بأناقتها ليس صعباً وكل ماعليك فعله هو عدم البحث في محلات وأقسام ملابس الحوامل فقط بل يمكن ارتداء الملابس العادية كالقمصان الواسعة الربيعية أو الفساتين المطاطية أو البناطيل القماشية.

وفي هذا الألبوم نقدم لكِ عزيزتي الحامل مجموعة من الأفكار لإطلالة أنيقة ومريحة للحامل، ما رأيك بها؟

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