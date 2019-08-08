كيف تتخلصين من انتفاخ البطن في 24 ساعة؟

هل جربتِ كل الأنظمة الغذائية تحت الشمس ولكنك لا تزالين تعانين من مشاكل البطن البارزة والخصر العريض؟ بعض الأطعمة يمكن أن تحدث دمارا لمظهرنا الخارجي، وتسبب نوبات غير مريحة من الانتفاخ. الأطعمة المالحة، والمسببة للغازات هي أسوأ المذنبين عندما يتعلق الأمر بالانتفاخ والتورم. ولكن هناك حل طبيعي لذلك.

النصائح للتخلص من انتفاخ البطن:

1- تجنب الخضراوات التي تسبب الانتفاخ مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، وكذلك الفول والبازلاء والعدس، لأنها صعبة الهضم. وتسبب نوبات من الغازات، مما يؤدي الى انتفاخ بطنك مثل البالون.

2- بشكل عام، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين تسرع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على هضم الطعام بسرعة والحفاظ على محيط الخصر لديك صغيرا. تناولي أطعمة مثل الحمضيات والتوت والحبوب الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهن، والمكسرات، واللبن الرائب والسبانخ.

3- التقليل من الكربوهيدرات والملح، لأن ذلك يؤدي الى حبس الماء في الجسم الامر الذي يؤدي الى الانتفاخ.

4- شرب شاي الأعشاب الذي يساعد على الهضم وطرد أي سموم غير مرغوب فيها. شاي الزنجبيل، النعناع أو الشمر تعد خيارات جيدة عندما يتعلق الأمر بإزالة الانتفاخ.

5- تناول وجبات خفيفة من الحمضيات والبطيخ والأناناس الغنية بفيتامين C والألياف، فضلا عن كونها غنية بالماء، تناول هذه الفواكه يساعد على خفض الوزن.

6- تناول الخضار المطبوخة. الخضار المطبوخة تقلل من كمية الغاز الذي ينتجه جسمك اثناء الهضم، مما يساعد الجسم على تكسير الألياف الصعبة بسرعة.

7- تناول اللحوم الخالية من الدهن والسمك مثل الدجاج والديك الرومي ولحم البقر الخالي من الدهون وسمك السلمون يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على الهضم السليم.

8- تناول الثوم. الثوم يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية. من تعزيز المناعة لمكافحة المرض والشيخوخة المبكرة. أظهرت الدراسات أيضا أن تناول الثوم يمكن أن يساعد أيضا على تخفيف الوزن كما هو الحال عندما يؤكل، فإنه يساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية من خلال الأنشطة اليومية - حتى المشي.

9- تناول اللبن الزبادي. يحتوي اللبن على البكتيريا "الجيدة" التي تساعد على زيادة البكتيريا الصحية في الأمعاء، والحد من الغازات الزائدة التي قد تتراكم تدريجيا في الجهاز الهضمي.

10- شرب الماء يساعد على طرد السموم الضارة، والاملاح الزائدة، كما يساعد على الحفاظ على كل شيء يتحرك في الجهاز الهضمي.

11- تجنب الأطعمة المصنعة. هذه الأطعمة الغنية بالصوديوم وتسبب حبس الماء في الجسم، بسبب النسبة الكبيرة من الملح في الطعام وهذا بدوره يزيد من الانتفاخ.

12- بدائل السكر. يمكن للمحليات الاصطناعية أن تسبب نوبات غازي في المعدة - استخدام العسل الطبيعي، أو نكتار الصبار أو السكر البني بدلا من السكر الأبيض والسكر المصنع.

13- تجنب المشروبات الغازية - حتى المياه الغازية – لأنها سوف تسبب انتفاخ زائد في المعدة. لذلك حاول اختيار المياه الصحية الخالية من الغازات.