تخلص من انتفاخ المعدة بهذه الوصفة

تناول بعض أنواع الخضار، مثل البصل، والقرنبيط، والفاصولياء والبروكولي، يُسبب الغازات في البطن (shutterstock.com)

يمكن لألم المعدة المزمن أن يكون مصدر إزعاج مستمر للإنسان، وغالباً ما يكون السبب تناول طعام يصعب هضمه، وهذا يستدعي الحاجة لاستبدال الوجبات التي تسبب الآلام وانتفاخات بوجبات صحية.

وبحسب خبراء التغذية، فإن تناول بعض أنواع الخضار، مثل البصل، والقرنبيط، والفاصولياء والبروكولي، يُسبب الغازات في البطن، وانتفاخ المعدة.

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وينصح الخبراء بتناول وجبة من الشوفان التي تحتوي الكثير من العناصر الغذائية، وتحول دون الشعور بالانتفاخ والضيق، إضافة إلى تسهيل الهضم، وبما أن الشوفان يحتوي على الكثير من الألياف، فإنها تعمل على هضم الطعام بشكل جيد، وتساعد على التخلص من الفضلات بشكل أسهل، وفق صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وبالإضافة إلى فوائدها في الهضم، فإن ألياف الشوفان تعطي شعوراً بالشبع، وتقلل الحاجة للإفراط في الأكل، وتنقسم الألياف إلى نوعين: ألياف غير قابلة للذوبان لا يمكن هضمها، تمر عبر الأمعاء لتساعد في تحريك الطعام، والفضلات في الجهاز الهضمي فتساعد على المحافظة على صحة الأمعاء وتقي من الامساك.

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وأخرى قابلة للذوبان ويكون هضمها أسهل، وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وامتصاص الجلوكوز، وتخفض مستويات الكوليسترول.

وتوجد هذه الألياف في التفاح، والشوفان، والفاصولياء.

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