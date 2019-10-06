انخفاض الدخل يمكن أن يضر دماغك: الدراسة

قالت دراسة ان الشباب البالغين الذين عانوا من انخفاض الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل في التفكير وضعف في صحة الدماغ في منتصف العمر.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة ليزلي غراسيت من مركز أبحاث أنرم في فرنسا: "لقد تابعت دراستنا الاستكشافية المشاركين في الولايات المتحدة خلال فترة الركود التي حدثت في أواخر العقد الأول من القرن العشرين عندما عانى الكثير من الناس من عدم الاستقرار الاقتصادي".

وقال جراسيت "نتائجنا تقدم دليلا على أن التقلبات المرتفعة في الدخل وتراجع الدخل خلال سنوات ذروة الكسب ترتبط بشيخوخة المخ غير الصحية في منتصف العمر."

شملت الدراسة التي نشرت في مجلة Neurology ، 3،287 شخصًا ممن تتراوح أعمارهم بين 23 و 35 عامًا في بداية الدراسة وتم تسجيلهم في دراسة تطوير مخاطر الشريان التاجي عند البالغين الصغار (CARDIA) ، والتي تضم مجموعة متنوعة عرقيًا.

أبلغ المشاركون عن دخل الأسرة السنوي قبل الضريبة كل ثلاث إلى خمس سنوات من 1990-2010.

لقد درس الباحثون عدد المرات التي انخفض فيها الدخل وكذلك نسبة التغير في الدخل بين عامي 1990-2010 لكل مشارك.

تم إعطاء المشاركين اختبارات التفكير والذاكرة التي تقيس مدى نجاحهم في إنجاز المهام والوقت المستغرق لإكمالها.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الدخل أو أكثر كان أداؤهم أسوأ في إنجاز المهام مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم انخفاض في الدخل.

سجل المشاركون الذين كان لديهم المزيد من انخفاض الدخل أسوأ درجات فيما يتعلق بالوقت المستغرق لإكمال بعض المهام.

كانت النتائج هي نفسها بعد تعديل الباحثين للعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مهارات التفكير ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، ومستوى التعليم ، والنشاط البدني والتدخين.

لم يكن هناك فرق بين المجموعتين في الاختبارات التي تقيس الذاكرة اللفظية.

من بين مجموعة الدراسة ، قام 707 مشاركًا أيضًا بإجراء فحوصات الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في بداية الدراسة وبعد 20 عامًا لقياس إجمالي حجم المخ بالإضافة إلى أحجام مناطق مختلفة من الدماغ.

وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يكن لديهم انخفاض في الدخل ، فإن الأشخاص الذين عانوا من انخفاض في الدخل أو أكثر قل لديهم حجم الدماغ الكلي.

الأشخاص الذين لديهم عانوا من انخفاض في الدخل مرة واحدة أو أكثر تراجع لديهم التواصل داخل المخ ، مما يعني وجود عدد أقل من الروابط بين المناطق المختلفة من الدماغ.