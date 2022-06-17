انخفاض هرمون التستوستيرون..العلامات والأسباب

انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الذكور شائع مع تقدمهم في السن، حيث يمكن أن تكون الأعراض خفية، ولكن هناك علاج متاح إذا أثرت الأعراض على نمط حياتك.

وهرمون التستوستيرون هو هرمون تنتجه الخصيتان، حيث يؤثر هرمون التستوستيرون على مظهرك وتطورك الجنسي، ويحفز إنتاج الحيوانات المنوية والدافع الجنسي، ويساعد في بناء كتلة العضلات والعظامن وعادة ما يحدث انخفاض هرمون التستوستيرون مع تقدم العمر، حيث وفقًا لجمعية المسالك البولية الأمريكية، يعاني حوالي 40 بالمائة من الذكور الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر من انخفاض هرمون التستوستيرون.

علامات تدل على انخفاض هرمون التستوستيرون

عند انخفاض هرمون التستوستيرون ، قد تعاني من مجموعة من الأعراض، وغالبًا ما تكون علامات انخفاض هرمون التستوستيرون دقيقة ويمكن أن تشمل:

الدافع الجنسي المنخفض

يلعب التستوستيرون دورًا رئيسيًا في الدافع الجنسي، المعروف أيضًا باسم الرغبة الجنسية، حيث قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في الدافع الجنسي مع تقدمهم في السن، ولكن من المحتمل أن يعاني أولئك الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون من انخفاض حاد.

صعوبة تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه

يساعد هرمون التستوستيرون في تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه، حيث يخبر مستقبلات الدماغ بإنتاج أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد في إطلاق سلسلة من التفاعلات الكيميائية اللازمة لحدوث الانتصاب، وعندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة للغاية، قد تواجه صعوبة في الانتصاب قبل ممارسة الجنس أو الانتصاب التلقائي، مثل أثناء النوم.

الهبات الساخنة

يمكن أن تكون تجربة الهبات الساخنة علامة على انخفاض هرمون التستوستيرون ، حيث يمكن أن يبدو هذا وكأنه إحساس مفاجئ بالدفء، وقد تعاني أيضًا من التعرق الشديد واحمرار الجلد والتعرق الليلي.

تساقط الشعر

يلعب التستوستيرون دورًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الشعر، وفي الواقع الصلع هو جزء طبيعي من التقدم في السن للعديد من الرجال، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون وراثيًا، إلا أن أولئك الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون قد يفقدون الجسم وشعر الوجه أيضًا.

التعب

قد يبلغ الذكور المصابون بانخفاض هرمون التستوستيرون عن التعب الشديد وانخفاض الطاقة، وقد يكون لديك انخفاض في هرمون التستوستيرون إذا كنت متعبًا باستمرار على الرغم من حصولك على قسط كبير من النوم أو إذا وجدت صعوبة في التحفيز على ممارسة الرياضة.

انخفاض كتلة العضلات

قد يلاحظ الذكور الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون انخفاضًا في كتلة العضلات، حيث يساهم هرمون التستوستيرون في بناء العضلات، حيث وجدت مراجعة عام 2016 أن هرمون التستوستيرون يؤثر على كتلة العضلات ولكن ليس بالضرورة على القوة أو الوظيفة.

زيادة الدهون في الجسم

قد يعاني الذكور المصابون بانخفاض هرمون التستوستيرون من زيادة دهون الجسم أو الإصابة بالتثدي، وهو تضخم أنسجة الثدي، ويمكن أن يحدث التثدي عندما يكون هناك اختلال في هرمون التستوستيرون والإستروجين في الجسم.

انخفاض كتلة العظام

هشاشة العظام هي حالة يربطها كثير من الناس بالإناث، لكن الذكور الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون يمكن أن يعانون أيضًا من فقدان العظام، حيث يساعد التستوستيرون في إنتاج وتقوية العظام، لذلك قد يكون لدى الذكور الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون، وخاصة الرجال الأكبر سنًا، حجم عظام أقل ويكونون أكثر عرضة لكسور العظام.

تغير المزاج

يمكن أن يعاني الذكور المصابون بانخفاض هرمون التستوستيرون من تغيرات مزاجية، ونظرًا لأن هرمون التستوستيرون يؤثر على العديد من العمليات الجسدية للجسم، فقد يؤثر أيضًا على الحالة المزاجية والقدرة العقلية.

الذاكرة

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون والوظائف المعرفية، وخاصة الذاكرة، مع تقدم العمر، ونتيجة لذلك، افترض الأطباء أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يساهم في تأثر الذاكرة.

ووفقًا لمراجعة عام 2019، ترتبط مكملات هرمون التستوستيرون بتحسين الذاكرة لدى الرجال الأكبر سنًا الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون على الرغم من أن التأثير قد يكون صغيرًا.

أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي مع تقدم الذكور في السن، ولكن قد تسبب حالات أو ظروف أخرى أيضًا انخفاض هرمون التستوستيرون، ويمكن أن تشمل ما يلي:

إصابات الخصية

علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاع

الإجهاد

الإيدز

اضطراب تعاطي الكحول

مرض الكلى

تليف الكبد

ظروف الغدة النخامية

مرض المناعة الذاتية

العدوى

السمنة

متلازمة التمثيل الغذائي

استخدام بعض الأدوية

مخاطر انخفاض هرمون التستوسيترون

قد يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى زيادة خطر الإصابة بحالات صحية أخرى، وتشمل ما يلي:

هشاشة العظام

مرض السكري

أمراض القلب

العلاج

العلاج ببدائل التستوستيرون

إذا كانت أعراض هرمون التستوستيرون تزعجك، فيمكنك التحدث مع الطبيب لتحديد ما إذا كان العلاج البديل بهرمون التستوستيرون مناسبًا لك، حيث يأتي العلاج ببدائل التستوستيرون في أشكال متنوعة، بما في ذلك:

الأدوية عن طريق الفم جل الجلد الحقن

وفي الواقع، العلاج ببدائل التستوستيرون هو علاج مدى الحياة، وإذا توقفت عن العلاج، فستنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك أيضًا.

ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية للعلاج ببدائل هرمون التستوستيرون ما يلي:

حب الشباب تضخم البروستاتا تقلص الخصيتين انخفاض عدد الحيوانات المنوية ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء الاحتفاظ بالسوائل تورم في القدمين أو الكاحلين

وقد لا يكون العلاج ببدائل التستوستيرون مناسبًا لك إذا:

كنت تعاني من حالة قلبية غير علاجية كنت مصابًا بسرطان الثدي أو البروستاتا كنت تعاني من انقطاع النفس أثناء النوم تعاني من ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء تخطط لإنجاب الأطفال

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