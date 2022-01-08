انقطاع التنفس أثناء النوم..الأسباب والعلاج

انقطاع التنفس أثناء النوم هو مصطلح عام لمجموعة من الحالات ذات نمط تنفس غير طبيعي أثناء النوم، ويمكن أن يؤثر هذا على الحياة بطرق عديدة، من العمل اليومي إلى الصحة والرفاهية.

وفي الواقع، يمكن أن تساعدك معرفة المزيد عن هذه الحالات على التحدث مع الطبيب حول الأعراض الخاصة بك والحصول على العلاج المناسب.

ما هو انقطاع التنفس أثناء النوم ؟

يرتبط انقطاع التنفس أثناء النوم، أو صعوبات التنفس أثناء النوم، بمشاكل صحية مختلفة وعوامل خطر على الصحة، مما يؤثر على نوعية حياتك.

تشمل أنواع انقطاع التنفس أثناء النوم ما يلي:

مقاومة مجرى الهواء العلوي: صعوبة في الحصول على الهواء عبر مجرى الهواء العلوي

التنفس الضحل

توقف التنفس: توقف التنفس مؤقتًا أثناء النوم

الأنين أثناء الزفير

شخير كثيف

حالات مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم

إن معرفة المزيد عن انقطاع التنفس أثناء النوم والحصول على تشخيص دقيق أمر ضروري لإيجاد علاج فعال، حيث تشمل اضطرابات النوم المرتبطة بهذه الحالة ما يلي:

انقطاع النفس الانسدادي النومي

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو اضطراب في التنفس مرتبط بالنوم يحدث عندما لا يحصل الشخص على هواء كافٍ على الرغم من أنه يحاول التنفس، ويحدث ذلك عندما ترتاح عضلات الحلق والرقبة أثناء النوم، وتنهار الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الحلق، مما يسد مجرى الهواء العلوي، ويتسبب هذا الانسداد في تقليل التنفس أو توقفه أثناء النوم ويمكن أن يستمر حتى 10 ثوانٍ.

انقطاع النفس المركزي أثناء النوم

يتميز انقطاع التنفس أثناء النوم المركزي (CSA) من خلال نقص الدافع للتنفس أثناء النوم، والذي عادة ما يكون وظيفة لا إرادية في جسمك، وهذا النقص في الدافع للتنفس يسبب ضعف التهوية وانخفاض الأكسجين في الرئتين.

متلازمة مقاومة مجرى الهواء العلوي

متلازمة مقاومة مجرى الهواء العلوي (UARS) تشبه OSA من حيث أن الحلق يرتاح ولا يسمح بتدفق الهواء المناسب أثناء النوم، مما يعيق مجرى الهواء، ومع ذلك، فهو ليس شديدًا بما يكفي لتلبية المعايير التشخيصية لـ OSA.

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من أعراض النهار نتيجة لنوعية النوم السيئة، بما في ذلك:

النعاس، الذي يكون أحيانًا مفرطًا

مزاج مكتئب

تهيج

الخلل الإدراكي (مشاكل الذاكرة أو التركيز)

قد تشمل الأعراض أثناء الليل ما يلي:

الشخير بصوت عالٍ

تتوقف أحيانًا عن التنفس بالإضافة إلى الشخير

الاستيقاظ مع جفاف الفم/التهاب الحلق/الصداع

الاستيقاظ فجأة، وضيق في التنفس

تواجه صعوبة في البقاء نائما

الأنين أثناء النوم

انخفاض الاهتمام بالجنس

ما هو علاج انقطاع التنفس أثناء النوم ؟

يمكن أن يختلف العلاج اعتمادًا على تشخيصك وصحتك العامة وأي حالات أخرى قد تكون لديك، ولكن بشكل عام يشمل العلاج ما يلي:

تغييرات نمط الحياة

في كثير من الأحيان، أول شيء سيتم تنفيذه هو تغييرات نمط الحياة، وقد تشمل هذه فقدان الوزن لأولئك الذين يعانون من السمنة، والإقلاع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول.

الآلات

في بعض الأحيان، يمكن أن يساعد ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر أو آلات ضغط مجرى الهواء الإيجابي، حيث تتضمن هذه العلاجات ارتداء قناع أثناء النوم، والقناع متصل بجهاز يوفر تدفقًا هوائيًا مستمرًا، وهذا التدفق الجوي يبقي مجرى الهواء مفتوحًا.

الأجهزة الفموية

على الرغم من أن الآلات المذكورة سابقًا عادةً ما تكون المعيار الذهبي، إلّا أن الناس يتجنبون استخدامها أو قد يستخدمونها بشكل غير صحيح، مما يقلل من فعاليتها.

لذلك، فإن الأجهزة الفموية هي البديل الذي قد يستخدمه الناس بانتظام، مثل أجهزة تقدم الفك السفلي (MADs) أو أجهزة إعادة وضع الفك السفلي (MRAs) والتي تغير وضع الفك واللسان أثناء النوم وقد تساعد في منع انهيار مجرى الهواء العلوي.

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