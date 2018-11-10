ما هي أسباب انقطاع الدورة الشهرية؟

اذا كنت تعانين من تأخر الدورة الشهرية بشكل مستمر فيفضل استشارة الطبيب

يعد انقطاع الدورة الشهرية من الامور والمشاكل الصحية الشائعة لدى عدد كبير من النساء الا ان هذا الانقطاع لا يكون بالضرورة بسبب الحمل.

تعرفي على ابرز أسباب انقطاع الدورة الشهرية:

الاجهاد والتوتر: ان الاجهاد والتوتر من شأنهما ان يؤثرا بطريقة مباشرة على انتظام الدورة الشهرية، وحتى قد يتسببان بزياد او خسارة كبيرة في الوزن وبالتالي انتظام الدورة الشهرية.

انخفاض الوزن: خسارة الوزن المفاجئة والسريعة والمعاناة من اضطرابات الطعام مثل فقدان الشهية والشره المرضي قد يؤدي الى تأخر الدورة الشهرية .

تكيس المبيض: في هذه الحالة يزيد افراز جسم المرأة للهرمون الاندروجين والذي يؤدي الى خلل هرموني كبير يؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

حبوب منع الحمل: ان حبوب منع الحمل تؤثر على خروج البويضة وبالتالي تتسبب في خلل في انتظام الدورة الشهرية.

إذاً، بعد ان تعرفت على ابرز اسباب انقطاع الدورة الشهرية، ننصحك بمعالجة السبب واستشارة طبيبك قبل تفاقم الوضع.