تعرفي على أنواع القبل لتسحري زوجك في ثواني

القبلة هي لغة الحبّ والرومانسيّة المتعارف عليها في مختلف زوايا العالم

القبلة هي جسر المحبة بين الازواج عليها تتلاقى القلوب والأرواح والمشاعر والأحاسيس عبر الشفاه كلما كانت عميقة حارة طويلة كلما كان ذلك دليل الحب والرغبة في الاستمرار بالعاطفة الجياشة، تعرّفي معنا في ما يلي على مختلف أنواع القبل المثيرة واعمدي على تبادلها مع زوجكِ فور انتهائكِ من القراءة.

- القبلة الفرنسيّة أو ما يُعرف بالـ French Kiss: هي تتمتّع بشعبيّة واسعة في مختلف دول العالم وهي عادةً خيار الثنائيّات المفضّل والأوّل.

- قبلة الإسكيمو: وهي تقوم على فرك أنفكِ بأنف الشريك لإظهار المودّة وتشارك الضحك والمرح وسط أجواءٍ مميّزة. قد تبدو لكِ هذه القبلة بريئة وناعمة ولكن نؤكّد لكِ أنّ مفعولها أعمق من ذلك.

- قبلة الأذن: هذا النوع من القبل سيجعل زوجكِ يفقد السيطرة على نفسه بغضون ثوانٍ قليلة خصوصاً أنّ منطقة الأذن حسّاسة جدّاً.

- القبلة الجليديّة: لإضافة بعض الإثارة والحيويّة إلى علاقتكما، تناولي الماء البارد أو ضعي مكعّب صغير من الثلج في فمكِ ثم قبّلي شريككِ الذي سيقع تحت سحركِ على الفور.

- قبلة العنق: سيجد صعوبة كبيرة في مقاومتكِ خصوصاً إذا طبّقتها ببطءٍ.

للمزيد من المقالات:

لتجديد مشاعر الرومانسية بينكما اتبعي هذه النصائح في المنزل

للمتزوجين فقط : ما هي الفرمونات؟

كيف تحصل على علاقة حميمة جداً بدون جنس؟

هل ممارسة العلاقة الجنسيّة مرّة أسبوعياً كافياً؟