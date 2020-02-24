بابا غنوج على الطريقة اللبنانية

بابا غنوج من المقبلات الشرقية الشهيرة يحتوي على الباذنجان وزيت الزيتون والاعشاب الطازجة ويقدم مع الخبز الكامل.

المقادير:

2 حبة من الباذنجان

4 حص ثوم مهروس

2 ملعقة طحينة

1 كوب زبادي صغير

2 ملعقة خل أبيض

عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة فلفل بابريكا

1 حبة فلفل أخضر حار مفروم

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة كمون

أعشاب طازجة مفرومة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

يشوى الباذنجان في الفرن أو على موقد الغاز على شبكة سلك.

ينزع القشر بعد أن يبرد ويهرس بالشوكة أو بالخلط.

توضع الطحينة والخل والليمون والكمون والملح والفلفل معًا ويقلب حتى يصبح الخليط كثيفًا.

يضاف لبن الزبادي ويقلب الخليط.

يضاف خليط الطحينة على الباذنجان ويقلب حتى تختلط المقادير.

يقدم في طبق كبير ويزين بحبات الرمان والبقدونس.