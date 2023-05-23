البوابة- بابكا معجنات على شكل ضفيرة من بولندا وأوكرانيا تحضر في عيد الفصح وتحتوي على الكاكاو من الشوكولاتة الداكنة. انها حلوى ما بين الخبز والكعك ، يأتي اسمها من "babcia" ، وهو مصطلح سلافي يعني "الجدة".

تقدم بابكا حارة أو في درجة حرارة الغرفة. ويمكن أن تبقى طازجة لمدة 24 ساعة في علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة أو في الفريزر لمدة تصل إلى شهرين.

يحتوي الكاكاو على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على ارتفاع ضغط الدم. المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة له أيضًا تأثير مهدئ ومريح.

بابكا بالشوكولاتة والجوز على الطريقة البولندية

المكونات:



• 14 أوقية دقيق الحنطة الكاملة

• 1 أوقية ماء فاتر

• ¼ أوقية من العجين المخمر

• 4 أونصات حليب فاتر (كامل الدسم)

• 1 بيضة

• 1 أوقية سكر القصب الخام

• 2 ¾ أوقية زبدة (درجة حرارة الغرفة)

• 1 رشة ملح

• 4 أونصات شوكولاتة داكنة

• 2 أوقية حبات الجوز



خطوات التحضير:

1. في الليلة السابقة ، اخلطي 1.75 أوقية من الدقيق مع 1.75 أوقية من الماء الفاتر وبادئ العجين المخمر واتركيه ينضج طوال الليل في درجة حرارة الغرفة.

2. في صباح اليوم التالي ، اخلطي الحليب الدافئ والعجين المخمر والطحين المتبقي. يُضاف البيض ، 1 أونصة من السكر ، 0.75 أونصة من الزبدة الطرية والملح ويُعجن جيدًا لمدة 5 دقائق على الأقل. غطي العجينة واتركيها تنتفخ في مكان دافئ لمدة 3-4 ساعات.

3. للحشوة ، قطّعي الشوكولاتة ، أذيبي نصف كمية الشوكولاتة مع 2 أونصة من الزبدة فوق حمام مائي ، ودعيها تبرد. يقطع حبات الجوز. افردي العجين على سطح عمل مطحون بالدقيق إلى مستطيل (بطول صينية الخبز وعرضه حوالي ثلاثة أضعاف).

4. افردي خليط الشوكولاتة على العجينة ورشي عليها الشوكولاتة المقطعة والجوز. نشمر العجينة من الجانب الطويل. يقطع العجين إلى نصفين بالطول ولفي خيوط العجين معًا بحيث يكون سطح القطع مرئيًا دائمًا في الأعلى.

5. ضعي الجديلة في صينية مبطنة بورق الخبز واتركيها ترتاح ، مغطاة ، لمدة 1.5 ساعة أخرى. ثم اخبزيها في فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية / 400 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة.

