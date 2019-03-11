اصنعيه بنفسك: شامبو البابونج

تعلمي معنا طريقة صنع شامبو البابونج في البيت...

المكونات:

2 كوب من زهور البابونج

¾ ملعقة صغيرة من زيت النعناع

4 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

¾ ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل

1 ½ ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي

1 صابون غار أو زيت الزيتون أو أي نوع لا يحتوي مواداً حافظة

الطريقة:

نضع أوراق البابونج في كوبين ماء حتى تسخن، ثم نصفي الخليط، ونحتفظ بالماء، ويجب أن يكون غامق وبتركيز عالي

نضع ماء البابونج على نار خفيفة، ونضيف إليه الصابون بعد أن نجعله مبشوراً ناعماً، ثم نحرك كي يذوب، دون أن يغلي الماء

نضيف باقي المكونات، ونحرك حتى يجف الماء قليلاً، ويتشكل لدينا خليط لزج تقريباً، ثم نتركه ليبرد، كي نضعه في زجاجة شامبو داكنة اللون، ليصبح جاهزاً للاستخدام

إن إضافة زبت النعناع هو لمحاربة القشرة وإعطاء الشامبو رائحة لطيفة.