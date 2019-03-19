لجمالك مقشر البابونج

لجمالك وصفة مثالية للبشرة الحساسة مقشر البابونج والملح المفيد والمعالج والمطهر..

المواد:

وعاء زجاجي أي حجم

2 كوب إبسوم ملح

1 كوب ملح البحر

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

½ كوب زيت (يمكنك استخدام جوز الهند والزيتون والفول السوداني) أو جوز الهند

15 قطرة زيت البابونج المخلوط الاساسي

ملون طعام اختياري

الطريقة:

في وعاء خلط كبير ، يُمزج ملح ابسوم وملح البحر جيدا.

تضاف الزيوت وتخلط جيدا ، تأكد من تغطية جميع الملح في الزيت.

يضاف زيت البابونج ويخلط جيدا.

تضاف بضع قطرات من ملون الطعام للحصول على اللون المثالي. يخلط جيدا.

يصب الملح في الجرة الخاصة به. يستخدم فوراً.