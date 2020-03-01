باستا باللّحم والفطر
المقادير:
200 جرام باستا
1 قطعة ستيك هبرة 100 غرام
ملعقتين زيت زيتون
2 حص ثوم
رشة ملح
رشة بهار أسود
5 فطر
1 فليفلة حلوة
حبق مقطع ناعم ملعقتين
50 غرام جبنة مبروشة
الطريقة:
تسلق الباستا وفقاً للتعليمات على العلبة.
تنظف الّلحمة وتقطع بسماكة 1 سنتيمتر.
نضع زيت الزيتون في مقلاة كبيرة عندما يسخن الزيت نضيف اللحم المقطع و الثوم المفروم خشن ونقلّب حتّى الاحمرار.
ينزع من القلاية يملح و يبهّر.
في نفس المقلاة نضيف الفطر المقطع إلى 4 قطع والفليفلة الحلوة المقطعة إلى دائرات ويقلى لمدّة 3 دقائق.
تنزع عن النار تضاف اللحمة والحبق ويخدم على وجه الباستا وتضاف الجبنة المبروشة على الوجه.