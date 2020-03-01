باستا باللّحم والفطر

المقادير:

200 جرام باستا

1 قطعة ستيك هبرة 100 غرام

ملعقتين زيت زيتون

2 حص ثوم

رشة ملح

رشة بهار أسود

5 فطر

1 فليفلة حلوة

حبق مقطع ناعم ملعقتين

50 غرام جبنة مبروشة

الطريقة:

تسلق الباستا وفقاً للتعليمات على العلبة.

تنظف الّلحمة وتقطع بسماكة 1 سنتيمتر.

نضع زيت الزيتون في مقلاة كبيرة عندما يسخن الزيت نضيف اللحم المقطع و الثوم المفروم خشن ونقلّب حتّى الاحمرار.

ينزع من القلاية يملح و يبهّر.

في نفس المقلاة نضيف الفطر المقطع إلى 4 قطع والفليفلة الحلوة المقطعة إلى دائرات ويقلى لمدّة 3 دقائق.

تنزع عن النار تضاف اللحمة والحبق ويخدم على وجه الباستا وتضاف الجبنة المبروشة على الوجه.