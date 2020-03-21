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باقة مجوهرات الربيع من باندورا لأجمل أم

منشور 21 آذار / مارس 2020 - 05:58
باقة مجوهرات الربيع من باندورا لأجمل أم

أحيطي نفسك بالزهور هذا الموسم وصممي باقة من مجوهرات الربيع. امزجي وطابقي القطع المستوحاة من الطبيعة من مجموعة Pandora Garden  وقومي بإحاطة نفسك بأيقونات موسم الربيع الجديدة.

الأقحوان زهرة جميلة رقيقة ولكنها قوية تزدهر في كل مكان. إنه بمثابة تذكير بأنه يمكنك أن تكون قويًا وجميلًا.

تأثير الزهور

أطلقي العنان لإبداعك مع مجموعة مجوهرات زهور الأقحوان بدرجات اللون الوردي، أضيفي حُلي الأزهار إلى Pandora O Pendant أو صممي مظهرًا مؤثرًا مع الأيقونات الربيعية. يمكنك أيضًا استخدام زوجين من خواتم الزهور على أصابعك.


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