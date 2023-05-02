بالأبيض والأسود.. الميت غالا 2023 تكرم المصمم كارل لاغارفيلد‎‎

تزينت سجادة حفل الميت غالا 2023 بأجمل وأكثر التصاميم التي كرمت إرث المصمم الألماني العالمي كارل لاغارفيلد بالأمس في نيويورك.

وأثناء تجهيز المعرض لاستقبال رموز الموضة والذي سيفتتح أبوابه للعامة في الخامس من مايو، شق الضيوف طريقهم نحو المعرض وعلى درجات الميت الشهيرة.

الميت غالا 2023 تكرم كارل لاغارفيلد

الأبيض والأسود دائما ما يبدوان عصريان. بهذه الكلمات وصف كارل لاغارفيلد خليطه المفضل من الألوان والذي طغى على مشهد الميت غالا.

حضور أسماء عالمية ارتبطت بالمصمم الشهير من جيزيل بوندشين من البرازيل والتي ارتدت ذات التصميم من المصمم الأيقوني عام 2006 وبدت خلابة باطلالة بيضاء تشع جمالا.

حضرت نجمة الأفلام الامريكية نيكول كيدمان مرتدية ذات الفستان الشهير الذي ارتدته في اعلان عطر شانيل رقم خمسة والذي صممه كارل خصيصا لها قبل 15 عامًا ولم تضف اليه أي اضافة بل حافظت على رونقه معبرة عن ارث كارل الخالد.

حضور باربي علم 2023 مارغوت روبي مرتدية فستانًا أسودًا من مجموعة صيف 1993 للأزياء الراقية وتسريحة شعر بسيطة منسدلة على الجانب. والجدير بالذكر أن مارغوت روبي هي أكثر النساء الملهمات للمصمم.



أما الجميلة بينوليبي كروز والتي عملت مع المصمم وكانت سفيرد دار شانيل لأكثر من خمسة عشر عامًا ارتدت قطعة أيقونية استطاعت أن تحاكي موضة عام 2023 الأبرز وهي الفستان بغطاء الرأس من شانيل مجموعة الأزياء الراقية لصيف عام 1988



دوا ليبا بفستان العروس من مجموعة شانيل الذي ارتدته العارضة كلوديا شيفر من مجموعة شانيل خريف وشتاء 1992 للأزياء الراقية أيضا ونسقته مع عقد حصري من تيفاني بقيمة 10 مليون دولار.

أوليفيا وايلدي تكرم ارث كارل أثناء عمله لدى دار كلوي في السبعينيات باطلالة فستان الجيتار الشهير.



أما دوجا كات فقد كرمت أحد رموز كارل المفضلة وارتدت فستانًا أبيضًا برنهايات على زاف الفستان من ريش النعام ومكياج وجه يشبه قطة كارل الشهيرة تشوبيت ويا لها من اطلالة جريئة كما عودتنا دوجا في جميع اطلالاتها.



لطالما عبر المصمم الانجليزي توم براوني عن اعجابه بالمصمم كارل وكان ذلك جليًا فقد صمم اثنان من أجمل اطلالات الميت. تصميم ارتدته النجمة الصاعدة جينا أورتيغا وتصميم ارتدته العارضة الصينية سورا تشوي.



أما صديقة المصمم كارل العزيزة دوناتيلا فيرساتشي صممت اطلالة أسطورية قوية مستوحاة من الهاوندستوث والتويد للممثلة وسفيرة دار فيرساتشي الجديدة آن هاثواي.



كيم كارداشيان باطلالة خاصة من دار سكياباراللي من المصمم دانيال رةوزبيري بسلاسل كثيفة من اللؤلؤ تغطي الكورسيه حيث يعد اللؤلؤ أحد أهم اكسسوارات دار شانيل التي صممها كارل.



أما ريهانا فقد كانت آخر الحضور الى الميت مرتدية تصميم ساحر من فالانتينو باللون الأبيض بكاب من أزهار الكاميليا من التافتا والساتان.

