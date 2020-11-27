بالرغم من استخفاف البعض بها.. نصائح غريبة تساعد في فقدان الوزن!

هناك العديد من النصائح التي تساعد على فقدان الوزن، ولكن تم الاستخفاف بنتائجها من قبل بعض الأشخاص، ولكنها حققت المزيد من النتائج من خلال العديد من الدراسات، كما أوضح موقع "eatthis".

1- خفض مكيف الهواء:

تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة Diabetes إلى أنه مجرد خفض مكيف الهواء قد يساعدنا في مهاجمة دهون البطن أثناء النوم، حيث تعمل درجات الحرارة الباردة على تحسين فعالية مخازننا للدهون البنية، فالدهون تبقيك دافئا من خلال مساعدتك على حرق الدهون المخزنة في بطنك.

2- تناول القهوة:

قد يساعدك تناول القهوة على إنقاص الوزن وتقليل الدهون في الجسم، وفي الواقع، وفقا لدراسة حديثة، فإن تناول أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من دهون الجسم بنحو 4٪.

3- تناول الفاكهة ذت اللون الأحمر:

إنها أفضل الفواكه لفقدان الوزن، هي التفاح والبطيخ والعنب الأحمر والتوت على المستويات الأعلى من العناصر الغذائية التي تسمى مركبات الفلافونويد وخاصة الأنثوسيانين، وهي المركبات التي تعطي الثمار الحمراء لونها، ووجدت الأبحاث التي أجريت في جامعة غرب أستراليا أن التفاح الذي يحتوي على أعلى مستويات من الفلافونويد، ومضادات الأكسدة يحافظ على الجسم في حالة جيدة.

4- تناول التفاح والموز الطازج:

أظهرت الدراسات أن رائحة التفاح والموز الطازج تكبح الشهية وتجعل الحلويات السكرية أقل جاذبية، ويقترح العلماء هذا لأن المنتج يجعلك تفكر دون وعي في اتخاذ خيارات صحية.

5- تناول الشوفان:

وجدت الأبحاث أن تناول دقيق الشوفان أكثر إشباعا من الأطعمة الباردة ويمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك.

6- تناول البطيخ:

وجد باحثو جامعة كنتاكي أن تناول البطيخ يمكن أن يقلل من تراكم الدهون وإزالة انتفاخ البطن.

7- احصل على بعض زيت السمك:

زيت السمك هو أحد أفضل العناصر الغذائية لجسم الإنسان، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن زيت السمك الذي يمكن تناوله عن طريق تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل والسردين أو عن طريق تناول المكملات، يقلل من نسبة الدهون الثلاثية لدى مرضى السكري و مشاكل القلب بنسبة تصل إلى 20 إلى 50 بالمائة، وتشير الأبحاث إلى أن زيت السمك يمكن أن يساعد أيضا في زيادة فقدان الوزن من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Appetite.

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