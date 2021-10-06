بالصور: درجات اللون الأصفر في الديكور المنزلي يشعرك بالإشراق

درجات اللون الأصفر في الديكور المنزلي تعد من أفضل ألوان الديكور لمنزلك لأنها تشعرك بالفرح والراحة والهدوء النفسي، ويعتبر اللون الأصفر من الألوان القريبة إلى الطبيعة.

يعد اللون الأصفر من أهم الألوان الرئيسية والمحببة لدى الفتيات اللواتي يستخدمن هذا اللون لإضفاء أجواء من الفرح والإشراق والحيوية على ديكورات منرلهم.

اللون الأصفر اللون يمثل قمة التوهج والإشراق ويعد أكثر الألوان إضاءة ونورانية، لأنه لون الشمس ومصدر الضوء واهبة الحرارة والحياة والنشاط والسرور.

اللون الأصفر يدل على الوجه المناقض للفرح والسعادة، وهو الحزن، والهم، والذبول، والكسل، وكذلك الموت والفناء، حيث إنّ هذه الدلالة ترتبط بشكلٍ أساسي بالخريف.

يعد اللون الأصفر مناسب لديكور المطبخ الداخلي وغرفة الطعام لأنه يساهم في إثارة الشهية من خلال مساعدتها وتتم استعادة العمليات الهضمية ويتحسن عمل الأمعاء والمعدة والبنكرياس.

درجات اللون الأصفر

درجات اللون الأصفر الفاتح: يعتبر هذا اللون الدرجة الأفتح من اللون الأصفر والتي توحي بالتجدد والنشاط واليقظة.

درجات اللون الأصفر الداكن: تميل هذه الدرجة من اللون الأصفر إلى البرتقالي وهي تضفي على مرتديه حالة من الغموض كما توحي بالحزن والقلق.

درجات اللون الأصفر الكناري أو الساطع: هو الدرجة الساطعة من اللون الأصفر والتي تشبه لون أشعة الشمس الذهبية حيث يضيف هذا اللون لمحة من الجمال لمرتديه كما يعطي احساس بالبريق.

معنى اللون الأصفر في الحب

معنى اللون الأصفر في الحب لون دافئ يرمز إلى الصداقة وحب الود والألفة بين الأصدقاء أيضاً فهو يعني توفر جوًا مثالياً بين الزوجين.

ماهو اللون المناسب مع الأصفر في الديكور؟

اللون الرمادي: اللونان الأصفر والرمادي يكملان بعضهما بعضًا بشكل جيد، إذ يظهر اللون الرمادي اللون الأصفر ويزيد من جاذبيته.

اللون البنفسجي: الأصفر مع الأرجواني لونان جريئان، فهما مزيج مثالي من الألوان الزاهية والداكنة، ينير اللون الأصفر الملابس ويظهره اللون البنفسجي الداكن بطريقة مميزة.

بالصور: درجات اللون الأخضر في الديكور المنزلي يشعرك بالهدوء