بالصور: درجات اللون الأخضر في الديكور المنزلي يشعرك بالهدوء 

درجات اللون الأخضر في الديكور المنزلي تعد من أفضل ألوان الديكور لمنزلك لأنها تشعرك بالراحة والهدوء النفسي، ويعتبر اللون الأخضر من الألوان القريبة إلى الطبيعة.

وحسب رأي خبراء الديكور يعتبر اللون الأخضر من أفضل اللون في فصل الشتاء، درجات اللون الأخضر في الديكور المنزلي من الألوان التي ليس لها أي تأثير سلبي على العين، ويشعرك بالهدوء والراحة النفسية ويضفي على منزلك نوعاً من الفخامة والرقيّ.

درجات اللون الأخضر مريحة ومهدئة، يوجد اللون الأخضر في معظم الأماكن التي نزورها عندما نريد أن نشعر بالراحة، نجد معظم الكافيهات والمطاعم والحدائق فيها درجات اللون الأخضر سواء الجدران أو النباتات،الإكسسوارات ومفارش السرير أو السجاد أو وضع بعض الفازات في أركان متنوعة في المنزل.

اللون الأخضر يرمز إلى:

الحكمة

الخصوبة

الوفرة والثروة

الراحة والاسترخاء

درجات اللون الأخضر

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