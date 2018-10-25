كل ما تريد معرفته عن بخاخ بانثوفيل

بانثوفيل الحل الأمثل لعلاج الشعر

بانثوفيل أحد مشتقات حمض البانتوتنيك (واحد من مجموعة فيتامين ب) الذي يدخل في تصنيع الناقل العصبي الأستيل كولين حيث يعتبر حمض البانتوثينيك طليعة من الأنزيم المساعد A، الذي يعمل كعامل مساعد لمجموعة متنوعة من التفاعلات المحفزة للأنزيم التي تنطوي على نقل مجموعات الأستيل وتصنيع الأستيل كولين الذي بدوره يحافظ على الحركة الطبيعية للأمعاء.

إن المعلومات المتوفرة عن هذا المنتج تشير إلى أنه عبارة عن مركبات طبيعية وأعشاب يتم الترويج لها بكونها تساعد في علاج تساقط الشعر، لكن لايوجد دراسات طبية موثقة كافية عن مدى فاعلية مثل هذا الأنواع من المستحضرات، وكذلك لا يوجد معلومات كافية عن مدى أمانها من الآثار الجانبية والآثار العكسية.

لذا فإننا ننصحك بعدم استخدام هذا المنتج دون مراجعة طبيب جلدية لتقييم مشكلة تساقط الشعر بشكل ملائم، وضعف الشعر يرجع إلى عدة أسباب من أهمها:

ضعف التغذية وفي حال ضعف الشعر في موضع معين من فروة الرأس قد يرتبط ذلك بعدم وصول مستحضرات العناية بالشعر لهذا الجزء بشكل كافي، كما قد يرتبط ذلك بتعرض هذا الجزء من فروة الرأس لضغوط بيئية معينة كالأشخاص الذين يتطلب عملهم ارتداء خوذة او غطاء رأس يضغط على أجزاء معينة من الشعر لفترات طويلة على سبيل المثال .

نصائح للعناية بالشعر:

1- الابتعاد عن القلق النفسي والتوتر العصبي لأنها العدو الأول لصحة شعرك وجماله.

2- تجنب غسل شعرك بماء ساخن جدًا حتى لايفقد ليونته وبريقه.

3- تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك بإستدارة لتنشيط الدورة الدموية، وتدليك فروة الرأس يفيد كثيراً سواء كان الشعر دهني أو جاف، والطريقة المثلى لتدليك الشعر كالتالي: ضعي يديك متشابكتين على مقدمة شعرك من الأمام مع الضغط بالكفين على هذه المنطقة، ثم إدعكي فروة الرأس من الأمام إلى الخلف تارة، ومن الخلف إلى الأمام تارة أخرى ومن الجوانب، وكرري العملية عدة مرات صباحا ومساء.

4- استخدمي الفرشاه لتسريح شعرك مرتين أو أكثر يوميًا مما يساعد على تدليك فروه الرأس وتنشيط الدورة الدموية.

5- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات بفيتامين ب المركب، واليود والزنك وهذه الأطعمة تضم الفاكهة الطازجة والخضراوات واللحوم والأسماك بجمع أنواعها.

6- عدم تناول أقراص الفيتامينات بكثرة بدون استشارة الطبيب، حيث قد تعطي نتائج عكسية، فمثلاً فيتامين أ (الذي يقوي الجلد) زيادته في الجسم تؤدي إلى ضمور وسقوط الشعر والرموش.

7- إذا كان شعرك ضعيف استعمل الشامبو الطبي الذي يحتوي على مادة البانثينول لتغذية بصيلة الشعر.

8- ابتعد عن الأصباغ (صبغة الشعر الكيماوية) واستعملي الخيار بصورة معتدلة (مرتين في الشهر ) حيث يغذي فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر، وتعتبر هذه من أهم نصائح للعناية بالشعر.

9- الحرص على عمل حمام زيت قبل غسله بـ 8 ساعات.

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