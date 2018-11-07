بان كيك الشوفان بالعسل

بان كيك الشوفان بالعسل

المقادير:

ربع كوب دقيق

ربع كوب شوفان كامل

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ثلث كوب حليب قليل الدسم

نصف ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عسل أسود

بيضة

للتزيين : موز مقطع شرائح

الطريقة:

فى وعاء اخلطى الخل مع الحليب و اتركيهم جانبا لمدة 5 دقائق

فى هذه الاثناء اخلطى كل المقادير الجافة مع بعضها فى محضرة الطعام و اطحنيهم جميعا ناعما

على خليط الحليب ضيفى البيض و العسل و قومى بالخلط جيدا

صبى خليط الحليب على الخليط الجاف مع استمرارية الخلط حتى الحصول على قوام متجانس و مناسب

فى مقلاتك العادية ادهنيها بالزيت او الزبد

ارفعيها على النار و سخنيها

صبي مقدار ¼ كوب من الخليط ثم حمري كلا الوجهين

كررى ما سبق مع كل الخليط

زينى الوجه بشرائح من الموز