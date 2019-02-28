ما هي أفضل بدائل السكر الأبيض الطبيعية؟

السكر الابيض لا يقدم اي فوائد صحية على الاطلاق

لا يحتوي السكر الأبيض على سعرات حرارية فارغة وحسب، بل يملك الكثير من الآثار السلبية. ويؤكد خبراء الصحة أنه أسوأ عنصر في النظام الغذائي. ولكن إذا كنت مثلي لا تستطيع الحياة من دون جرعة حلاوة، فقد حان الوقت للبحث عن بديل صحي وطبيعي.

شراب القيقب

بالمقارنة مع السكر المكرر الذي لا يقدم أي مواد مغذية مفيدة على الإطلاق، يحتوي شراب القيقب على مضادات الأكسدة الهامة والمعادن مثل المنغنيز والزنك. على الرغم من ان السكر المكرر وشراب القيقب لديها عدد قليل من الأشياء المشتركة ولكن هناك بالتأكيد أسباب أكثر ملاءمة لاختيار شراب القيقب.

فهناك ثمة عامل آخر يجعل شراب القيقب أفضل من السكر المكرر وهو انه مشتق من نسغ أشجار القيقب. على عكس السكر المكرر الذي يخضع لعملية طويلة ومعقدة من أجل أن يصبح مكثفا.

العسل

العسل هو سائل طبيعي حلو ينتجها النحل من رحيق الأزهار. كل نحلة تصنع حوالي نصف ملعقة شاي من العسل في حياتها. عسل النحل يجمع الرحيق من الزهور، بعد ذلك يتم تحويلها إلى عسل بفعل انزيمات في لعاب نحل العسل. تعتمد نكهة وملمس العسل على نوع الزهور.

يتكون العسل من الماء والسكر: سكر الفواكه والجلوكوز. كما أنه يحتوي على كميات قليلة من الأحماض الأمينية، والإنزيمات، وفيتامين B وفيتامين C، والمعادن والمواد المضادة للاكسدة. يمكن أن يساعد في قتل الجراثيم وتعزيز التئام الجروح البسيطة والحروق. وهو مضاد للالتهابات، ويوفر بعض الفوائد الصحية.

على عكس العسل، سكر المائدة يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن. يحتوي العسل على سعرات حرارية أكثر من السكر، لكنه اكثر حلاوة. لذلك قد تستخدم كمية قليلة من العسل مقارنة مع كمية كبيرة من السكر.

سكر التمر

من الأسباب الرئيسية لتجنب تناول كمية من التمر هو الاعتقاد أنها سوف ترفع مستويات السكر في الدم، ولكن أظهرت دراسة أنه في حين تحتوي التمور على كميات عالية من السكريات الطبيعية، فهي في الواقع منخفضة في نسبة السكر في الدم ولا ترفع مستويات السكر في الدم. إذا كنت مصابا بمرض السكري، تحدث إلى طبيبك قبل أن تضيف التمر الى النظام الغذائي الخاص بك.

سكر التمر غني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم والمنجنيز ولكن السكر الأبيض خال منها. سكر التمر غني بالبروتين والألياف والكربوهيدرات التي تجعلك تشعر بالشبع لمدة أطول من ذلك بكثير. وهذا يمكن أن يساعد على كبح الجوع ومنع زيادة الوزن. سكر التمر يحتوي على بوتاسيوم أكثر لكل حصة من الموز. كما يحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية من السكر الأبيض. يساعد التمر أيضا على زيادة البكتيريا الجيدة ويمنع الإمساك.

سكر جوز الهند

يسمى النسغ المغلي والمجفف من أشجار جوز الهند سكر جوز الهند. يقدم سكر جوز الهند مجموعة من المواد الغذائية، ولها أيضا تأثير أقل على مستوى السكر في الدم.

سكر جوز الهند ليس طعاما خارقا، لكنه يوفر الفيتامينات والمعادن أكثر من السكر المكرر. أنه يحتوي على العناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس والزنك.

سكر جوز الهند يحتوي على كمية اقل من الفركتوز وهو أمر جيد لأن الفركتوز هو نوع من السكر الذي يحوله الجسم إلى دهون. يمكن أن يحطم الكبد سكر الفواكه، وينتج عن ذلك الدهون الثلاثية، وهو شكل من الدهون غير الجيدة للجسم.

الدبس الاسود

الدبس الاسود سميك، وداكن وينتج عن نبات قصب السكر.

هذا النوع من العسل الأسود يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يمتصها النبات من التربة.

يحتوي العسل الأسود الداكن على الكربوهيدرات والسكر والبروتين والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B6 والنحاس. وبالإضافة إلى ذلك، فهو خال من الدهون والكوليسترول ويحتوي على كميات ضئيلة من الصوديوم.