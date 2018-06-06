ما هي أفضل البدائل الغذائية للحلويات في رمضان؟

ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضار بشكل يومي

تتميز المائدة الرمضانية بالأطعمة الشهية والمتنوعة، وخصوصا طبق الحلويات الذي تتفنن به ربات المنازل ومن اللقيمات إلى البقلاوة إلى القطايف بأنواعها يمكن أن يتناول الشخص كميات كبيرة من السكريات والدهون دون أن يدرك ذلك، والنتيجة شعور بالتخمة وزيادة في الوزن، لذلك ينصح خبراء التغذية بالتقليل وليس الامتناع تماما عن تناول الحلويات الرمضانية، على ان يتم تناولها مرة واحدة في الاسبوع وبكمية صغيرة ومعقولة، واعدادها بطريقة صحية بحيث تقلل من الدسم والسكريات قدر الامكان. واستبدالها بالبدائل الصحية، حتى يتمكن الجسم من اخذ كفايته من الطاقة ولكن من مصادر قليلة بالدهون.

التمر: مفيد جداً ويمد الجسم بما يحتاجه من السكريات، والألياف الصحية، كما يضبط معدل الأيض، الذي يصل لأدنى مستوياته في الصيام حتى يحافظ الجسم على الطاقة أثناء الصيام. يمكنك اضافة اللوز أو البرتقال أو المشمش المجفف له لزيادة الفوائد.

الفاكهة المجففة: تعتبر هذه الفاكهة المجففة مثل الزبيب، والمشمش المجفف، والقراصيا من المصادر الغنية بالكربوهيدرات الصحية، والألياف، كما تحتوي على العديد من العناصر، والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والحديد، وفيتامين أ، وفيتامين ب.

الشوكولاتة الداكنة: سواء كانت 70% كاكاو أو 92% حسب رغبتك، تعتبر مفيدة جدا للقلب وتحتوي على مضادات أكسدة، وتساعد على إفراز هرمونات السعادة، مما يحسن من حالتكِ المزاجية.

المهلبية: المهلبية المحضرة في البيت من حليب قليل الدسم تعتبر خيار صحي ومناسب للكبار والصغار، فهي تحتوي على البروتين، ويمكنك استخدام العسل لتحليتها.

وأخيرا ينصح بتناول الفواكه الموسمية بدلا من الحلويات ولكن بعد ساعتين من وجبة الافطار.