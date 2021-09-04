بدائل فعالة للطلاق يجب تجربتها قبل إنهاء الزواج

لا يتزوج أحد وهو يفكر في الطلاق يوما ما، ولكن هذا ما يحدث في بعض الأحيان على الرغم من بذل بعض الأشخاص قصارى جهدهم، ولكم لحسن الحظ عندما يصل الزواج لطريق مسدود يمكن اللجوء للحلول التالية بدلا من الطلاق:

المشورة

يمكن للمشورة الزوجية أن تكون بديلا فعالا وايجابيا للطلاق وانهاء الزواج، وفي العادة تركز جلسات المشورة على الاعتراف بالحاجة إلى مساعدة خارجية وقبولها لحل المشاكل التي قد تؤدي لإنهاء الزواج، وبغض النظر عما تقرريه في النهاية، يمكن أن تكون خطوة المشورة مفيدة.

الانفصال

إذا كنت غير راغبة في إنهاء زواجك، يمكنك اللجوء إلى الانفصال، والذي لا ينهي الزواج قانونا، ويمنح كلا الطرفين فرصة للتفكير في هدوء مع تجربة الحياة بعد الطلاق دون اخذ خطوة يصعب التراجع عنها.



الوساطة

إذا كان كلا الطرفان مستعدان للطلاق، ولكنما يريدان خفض الرسوم القانونية، يمكنهما اختيار الوساطة، حيث يساعد طرف محايد الزوجين في تقسيم الممتلكات، والدعم المالي، والحضانة بدلا من الطلاق، مما يساعد في حماية الطرفين من دراما المحاكم ونفقات المحامي.

الانفصال الواعي

على الرغم من أن هذه العملية ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها تساعد في الحفاظ على السلام وفسخ الزواج بأقل نزاعات، فهو يشبه العلاج النفسي ويهدف إلى تقليل التداعيات العاطفية على الزوجين والأطفال.

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