كوبان من هذا المزيج سيخلصك من الكرش في 14 يوم

هذه الوصفة مناسبة لكل الأشخاص الكسالى الذين يرغبون في الحصول على معدة مسطحة دون القيام بالتمرين الرياضية الشاقة. هذا الشراب سيساعد جسمك على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع والتخلص من الدهون العنيدة.

المكونات المطلوبة:

1 كوب عصير جريب فروت [إذا لم يكن لديك جريب فروت ، يمكنك تناول عصير البرتقال أو الأناناس]

2 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة عسل

امزج الخليط في كوب واشربه

الطريقة:

ينصح بتناول هذا المشروب قبل الغداء أو العشاء ، لمدة 7 أيام أو حتى ترى تحسناً في محيط الخصر ، وبعد ذلك يكرر العلاج لمدة 7 أيام أخرى.

حصة واحدة من الجريب فروت لديها فقط 53 سعرة حرارية وحوالي 2 غرام من الألياف. وجدت دراسة بحثية أن استهلاك نصف جريب فروت قبل كل وجبة يمكن أن يؤدي إلى فقدان وزن أكبر. بينما يشجع خل التفاح على الهضم ، كما يقلل من كمية الوقت التي تبقى فيها الدهون في الجهاز الهضمي.