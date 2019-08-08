بدلًا من المسكنات..تغلبي على آلام الدورة الشهرية بالزيوت العطرية



الدورة الشهرية عملية طبيعية، إلا أنها دائمًا ما تكون سببًا للانزعاج، ليس هذا فقط، فعادة ما يصاحبها آلام في الجسم وتقلصات شديدة، فضلًا عن الانتفاخ وغيره من الأعراض المزعجة التي تجعل أداء المهام اليومية المعتادة، بمثابة مهمة شاقة.

لذا، تلجأ الكثيرات إلى تعاطي الكثير من المسكنات أو تجربة علاجات منزلية مختلفة دون استشارة طبيب، الأمر الذي يكون له عواقبه الخاصة، بينما يتوافر حل بسيط وآمن للغاية وهو الزيوت العطرية.

ومن خلال صحيفة "تايمز أوف انديا"، جلبنا لكِ مجموعة من الزيوت العطرية تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، من خلال استخدام 2-3 قطرات من خلال تدليكها على البطن أو استنشاقها أو اضافتها لماء الاستحمام.

زيت اللافندر

يتميز زيت اللافندر بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف التقلصات وشدة النزيف، كما أنه يثبط مادة الـ "بروستاغلاندين"، التي ترتبط بآلام الدورة الشهرية، وخاصة تقلصات عضلات الرحم.

زيت القرفة

من أكثر الزيوت العطرية فعالية في تخفيف تقلصات عضلات الرحم، ويمكنك استخدامه من خلال فرك 2-3 قطرات من الزيت في راحة اليد أو تدليكها في منطقة أسفل البطن للتقليل من الألم.

زيت المريمية

يخفف زيت المريمية من آلام الدورة الشهرية والتقلصات، وذلك لأنه يساعد على تحقيق التوازن في مستوى الهرمونات في الجسم، مستوى الهرمون في الجسم، كما يقلل من أعراض أخرى مثل الانتفاخ وتقلب المزاج ونهم الطعام.

البابونج الروماني

منذ العصور القديمة، ويستخدم هذا الزيت لتخفيف الألم، وذلك لما يتميز به من خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، ويمكنك استخدامه من خلال إضافة بضعة قطرات من هذا الزيت في وعاء ماء ثم انقعي قدميكِ.

زيت القرنفل

بالإضافة إلى خصائصه المخففة للآلام، يساعد زيت القرنفل أيضًا على تقصير مدة الدورة الشهرية، وعلى غرار الأنواع التي سبق ذكرها أعلاه، لا يخل زيت القرنفل من الخصائص المضادة للالتهابات ويتميز باحتوائه على مادة الـ " أوجينول" التي تساعد في تخفيف الآلام.

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