بذور الحلبة للشعر..هل هي مفيدة حقًا؟ 

غالبًا ما تستخدم بذور الحلبة كعلاج منزلي طبيعي للشعر الخفيف والحالات الأخرى ذات الصلة، مثل قشرة الرأس أو فروة الرأس الجافة والحكة، تزعم العديد من جهات التجميل ومصادر إعلامية شهيرة أخرى أن بذور الحلبة قد تكون سر نمو الشعر الكثيف اللامع.

ما هي الحلبة ؟

الحلبة هي عشبة خضراء صغيرة مورقة الأصل من غرب آسيا وجنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وتستخدم في الطهي والطب، وأيضًا استخدمت في ممارسات الطب الصيني وتم الاستفادة منها في أمور عديدة مثل:

تحفز المخاض

تحسين عملية الهضم

تهيج الجلد

تعزيز الصحة العامة

وتشير الأبحاث من عام 2011 إلى أن الحلبة قد يكون لها أيضًا تأثيرات إيجابية على نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومحيط الخصر.

فوائد بذور الحلبة

بذور الحلبة لها رائحة مميزة ونكهة مريرة قليلاً، وكثيرا ما تستخدم في المأكولات الهندية والشرق أوسطية وشمال أفريقيا، ومن فوائد بذور الحلبة:

تشجع نمو الشعر

تعد بذور الحلبة مصدرًا غنيًا للحديد والبروتين، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو الشعر، كما أنها تحتوي على تركيبة فريدة من المركبات النباتية، بما في ذلك الفلافونويد والصابونين، ويُفترض أن هذه المركبات تحفز نمو الشعر بسبب تأثيراتها المضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.

تدعم فروة رأس صحية

لطالما استخدمت الحلبة لعلاج الحالات التي تؤدي إلى جفاف الجلد وتهيجه، بما في ذلك قشرة الرأس، وهي حالة تتميز بحكة في فروة الرأس، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى تساقط الشعر مؤقتًا.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بذور الحلبة يمكن أن تعالج بشكل فعال جميع أسباب تهيج قشرة الرأس وفروة الرأس، لكن الدراسات التي أجريت تظهر أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة ومضادة للفطريات ومهدئة للجلد وشفاء الجروح.

عوامل أخرى تؤثر على نمو الشعر

قد يكون المكمل مثل الحلبة أقل فعالية إذا كنت لا تعالج الأسباب المحتملة الأخرى لتساقط الشعر، مثل عدم كفاية التغذية والتوتر والتغيرات الهرمونية والتركيب الجيني، وإذا لم تكن متأكدًا من سبب فقدان الشعر، فقد يكون من الجيد استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمساعدتك في معالجة الأسباب الجذرية المحتملة لهذه المشكلة.

العوامل الغذائية

التغذية السليمة ضرورية لدعم رأس الشعر الصحي، وقد يساهم نقص بعض العناصر الغذائية في تساقط الشعر، والبروتين والدهون الأساسية والزنك والحديد هي بعض العناصر الغذائية التي قد تلعب دورًا في دعم نمو الشعر المناسب، وتشمل بعض مصادر الغذاء الصحية لهذه العناصر الغذائية ما يلي:

البروتين: اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات والبذور

الدهون الصحية: المكسرات والبذور والأسماك والزيوت النباتية

الحديد: اللحم والسبانخ والبذور والبقوليات والتوفو والشوكولاتة الداكنة

الزنك: اللحم والمحار والمكسرات والبقوليات والجبن

الإجهاد ونمط الحياة

يمكن أن يتسبب الإجهاد المرتبط بالشيخوخة أو نمط حياتك أو الإجهاد الجسدي المطبق على الشعر نفسه، مثل سحبه بإحكام شديد أو تعريضه لعلاجات كيميائية قاسية، وتشير الأبحاث إلى أن المستويات المرتفعة من هرمون التوتر الكورتيزول يمكن أن تضعف بصيلات شعرك، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

التركيب الجيني

قد تكون بعض أعراض ترقق الشعر ناتجة عن عوامل وراثية تساهم في نوع من تساقط الشعر الوراثي المعروف باسم الثعلبة الأندروجينية، ولا يُعرف الكثير عن أسباب هذه الحالة، لكن الخبراء يعتقدون أنها قد تتعلق بالتعبير عن جينات معينة موروثة من العائلة أو من خلال التغيرات في إنتاج الهرمونات.

في هذه المرحلة، لا توجد أدلة تشير إلى أن المكملات الغذائية مثل بذور الحلبة يمكن أن يكون لها أي تأثير على هذا السبب المحدد لتساقط الشعر.

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