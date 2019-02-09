كيف تساعد بذور الكتان على فقدان الوزن؟

بذور الكتان هي نبات غني بالألياف ، وقد ثبت أنه يحسن مستويات الكوليسترول

بالإضافة إلى تحسين صحة قلبك ، يمكن أن يساعد استهلاك بذور الكتان على تغير بكتيريا الأمعاء ، وتعزيز الصحة الأيضية وكذلك الحماية من السمنة الناجمة عن النظام الغذائي ، وفقا لدراسة جديدة.

بذور الكتان هي نبات غني بالألياف ، وقد ثبت أنه يحسن مستويات الكوليسترول والالتهاب في القولون. ومع ذلك ، هناك القليل من الأبحاث حول كيفية تأثير ألياف الكتان على ميكروبات الأمعاء.

في الدراسة ، التي أجريت على الفئران، أولئك الذين تلقوا مكملات من بذور الكتان كانوا أكثر نشاطا بدنيا وكان لديهم زيادة في الوزن أقل من أولئك الذين يتناولون مجموعات غذائية أخرى عالية الدهون.

كما كان لديهم أيضا سيطرة أفضل على مستويات الجلوكوز ومستويات الأحماض الدهنية المفيدة.

يمكن أن يؤدي تحطم الألياف الغذائية في الأمعاء - وهي عملية تسمى التخمر - إلى تغييرات مؤاتية في الجهاز الهضمي.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء: علم الغدد الصماء والأيض: إن بذور الكتان يمكن أن تقلل إنتاج الأنسجة الدهنية في الجسم وتحسن وظائف المناعة.

وقال فريدريك باكيد من جامعة جوتنبرج في السويد "تشير بياناتنا إلى أن مكملات الألياف المصنوعة من بذور الكتان تؤثر على التمثيل الغذائي المستضيف من خلال زيادة الإنفاق على الطاقة والحد من البدانة بالإضافة إلى تحسين تحمل الغلوكوز". للدراسة ، درس الفريق فئران تناولت أربعة وجبات مختلفة لمدة 12 أسبوعا.

"ويعتقدون الباحثون أنهم بحاجة الى المزيد من الأبحاث المستقبلية لفهم المساهمة النسبية للميكروبات المختلفة ولمعرفة آليات لكيفية تأثير بذور الكتان على الأيض .