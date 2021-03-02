بذور عباد الشمس: التغذية والفوائد الصحية العجيبة لها

تعد إضافة المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك. إنها مغذية وصحية وتمنعك من الإصابة بعدة أنواع من الأمراض المزمنة...

بذور عباد الشمس هي أحد هذه الأنواع من البذور المحملة بالعناصر الغذائية عالية الجودة. فهي غنية بالدهون الصحية والمركبات النباتية المفيدة والعديد من الفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساعد بذور عباد الشمس في تقليل الالتهابات وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.

بشكل عام ، هناك نوعان رئيسيان من محاصيل عباد الشمس - أحدهما يزرع للبذور والآخر يزرع للزيت. عادة ما يكون لها نكهة خفيفة وجوزية وقوام قوي ولكن رقيق.

المحتوى الغذائي لبذور عباد الشمس

قد تبدو بذور عباد الشمس صغيرة الحجم ولكنها مغذية للغاية. تحتوي على عناصر غذائية متنوعة ، يحتاجها أجسامنا لأداء وظائف داخلية مختلفة. البذور البيضاء غنية بشكل خاص بفيتامين E والزنك والسيلينيوم. تحمي هذه العناصر الغذائية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة ، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزز المناعة. إلى جانب ذلك ، تحتوي أيضًا على مركبات مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد.

30 جرام من بذور عباد الشمس المقشرة والمحمصة الجافة تحتوي على:

السعرات الحرارية: 163

إجمالي الدهون: 14 جرام

البروتين: 5.5 جرام

الكربوهيدرات: 6.5 جرام

الألياف: 3 جرام

فيتامين هـ: 37٪ من RDI

النياسين: 10٪ من RDI

فيتامين ب 6: 11٪ من RDI

الحديد: 6٪ من RDI

المغنيسيوم: 9٪ من RDI

الزنك: 10٪ من RDI

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

تقليل الالتهاب

يمكن أن تقلل بذور عباد الشمس من الالتهابات المسؤولة عن العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2. وفقًا لدراسة أجريت على 6000 شخص بالغ ، فإن تناول بذور عباد الشمس والبذور الأخرى خمس مرات على الأقل في الأسبوع أدى إلى خفض مستوى البروتين التفاعلي C بنسبة 32 في المائة مقارنة بالآخرين. يُعتقد أن الفوائد المحتملة للبذور ترجع أساسًا إلى وجود فيتامين هـ.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تحتوي بذور عباد الشمس على مركب يمكنه سد إنزيم يسبب انقباض الأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. تحتوي البذور الصغيرة أيضًا على المغنيسيوم الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم على جدار الشرايين.

جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري دائمًا الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة ، ويمكن أن تساعد بذور عباد الشمس في ذلك. تم اختبار البذور الصغيرة لتكون فعالة في خفض مستوى السكر في الدم في العديد من الدراسات. قد يؤدي تناول حفنة من البذور يوميًا إلى تقليل نسبة السكر في الدم الصائم بنحو 10 في المائة في غضون ستة أشهر. يحدث هذا أساسًا بسبب حمض الكلوروجينيك المركب في النبات.

دعم جهاز المناعة

تحتوي بذور عباد الشمس على الزنك المعروف بتنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم وتقوية المناعة. كما أنها تحتوي على السيلينيوم والفيتامينات الأخرى التي يمكن أن تحارب العدوى وتقوي المناعة. بناء المناعة الداخلية مهم لحماية النفس من الأمراض المزمنة.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

السرطان من بين الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم. في حين أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية ، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يقلل بالتأكيد من فرص الإصابة. تحتوي بذور عباد الشمس على بيتا سيتوستيرول ، وهو فيتوستيرول يمكن أن يمنع سرطان الثدي. يمنع نمو الخلايا السرطانية. هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في بذور عباد الشمس والتي يمكن أن تساعد في نفس الشيء. كما أن تناول هذه البذور يقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان القولون.

يقلل الكوليسترول

يمكن أن يقلل محتوى الألياف في بذور عباد الشمس من مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار في الدم. بصرف النظر عن ذلك ، فإن الكمية العالية من النياسين أو فيتامين B3 تساعد أيضًا في تقليل مستوى الكوليسترول وفيتامين B5 يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد.

يعزز وظائف المخ

إذا كنت تبحث عن تعزيز وظائف عقلك وزيادة التركيز ، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس إضافة رائعة لنظامك الغذائي. يمكن أن يؤدي وجود فيتامين ب 6 فيه إلى تحسين المزاج والتركيز وتقوية الذاكرة. حتى أنه يساعد في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

جيد للبشرة

كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لهذه البذور تمنع العدوى وتحافظ على بشرتك نظيفة وخالية من حب الشباب. تساعد أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في بذور عباد الشمس في تكوين الكولاجين. إنها تبطئ عملية الشيخوخة وتقلل من الشوائب.

هل هناك آثار جانبية لتناول بذور عباد الشمس؟

تعتبر بذور عباد الشمس آمنة بشكل عام للاستهلاك ولكن في بعض الحالات، قد يعاني الناس من بعض الآثار الجانبية الغريبة. فيما يلي بعض الأشياء التي قد تواجهها بعد تناول بذور عباد الشمس.

بذور عباد الشمس البيضاء الصغيرة غنية بالكالسيوم والسعرات الحرارية. إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الصوديوم. إذا كنت تراقب كمية الصوديوم أو السعرات الحرارية التي تتناولها ، فعليك توخي الحذر أثناء استهلاكها.

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