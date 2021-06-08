السبانخ ، والطماطم المجففة ، وجبن الفيتا ، وصلصة لبن الزبادي يجعل هذا البرجر المتوسطي بلحم الديك الرومي مليئة بالنكهة واللون...

المكونات:

صلصة الزبادي بالليمون والشبت

1/2 كوب زبادي يوناني عادي

1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/8 ملعقة صغيرة شبت مجفف

1/8 ملعقة صغيرة ملح

برجر لحم الديك الرومي

19 أوقية. ديك رومي مفروم

1/4 كوب طماطم مجففة

1/4 كوب بصل أحمر مفروم

2 أوقية من السبانخ المجمدة (كوب واحد عند التجميد)

1/4 كوب فيتا مفتتة

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

للتقديم:

5 خبز همبرغر

1/2 خيار مقطع شرائح

الطريقة:

اصنعي صلصة الزبادي بالليمون والشبت أولاً. قلّبي الزبادي اليوناني وعصير الليمون ومسحوق الثوم والشبت المجفف والملح معًا. ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام.

تحضر الإضافات لبرغر الديك الرومي. تُقطع الطماطم المجففة جيدًا بالشمس ، ويُفرم البصل الأحمر جيدًا أو تُقطع إلى مكعبات صغيرة ، ثم تُفتت الفيتا ، ثم تُذوّب كل الرطوبة من السبانخ المجمدة (2 أوقية. ستكون حوالي 1 كوب عند التجميد ، كوب عند الذوبان والضغط جاف).

يُضاف الديك الرومي المفروم ، والطماطم المجففة ، والبصل الأحمر ، والفيتا ، والسبانخ ، والأوريغانو المجفف ، ومسحوق الثوم ، والملح في وعاء. اخلطي المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

قسّمي وشكلي مزيج الديك الرومي إلى خمس قطع برجر. اجعليها أكثر اتساعًا من المعتاد لأنها ستتقلص وتتقلص أثناء طهيها.

سخني ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي ثلاثة من برغر الديك الرومي واطهيه لمدة 5-7 دقائق على كل جانب أو حتى يصبح لونه بنيًا وينضج تمامًا. كرري العملية مع باقي زيت الطهي وباقي شرائح البرجر.

للتقديم ، ضعي القليل من صلصة الزبادي بالليمون والشبت على قطعة خبز. نضيف برجر الديك الرومي وبعض الخيار المقطّع وشرائح البصل الأحمر ثم استمتعي.

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