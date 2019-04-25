برجك ليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 26 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

هناك نجاحات عديدة في هذا اليوم الذي ينجح في الكثير من الأعمال المهمة في حياته، يوم قد يكون مصيريا لبعض الأمور العملية، فطي صفحة قديمة وبدء صفحة جديدة بيضاء محتمل، قراراتك حكيمة وتؤثر على مستقبلك إيجابياً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

لن أحسدك على ما أنت عليه، فالأوضاع والأحداث حولك قد تجعلك تدخل في كآبة منذ الصباح، فالكسل والملل يسيطران عليك، لذلك تتراكم عليك الأعمال وقد يحدث بعض الخلاف بينك وبين أحد المقربين إليك في فترة ما بعد الظهر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يوم النجاحات والإبداع، فإذا كان لديك أي امتحان أو أي مقابلة عمل، فأنت الناجح بلا منازع، الفلك يقف إلى صفك ويعدك بالتقدم، لكن عليك بأن لا تكون عنيدا في مواقفك، في فترة المساء العاطفة الزائدة والغيرة هما أكثر العوامل المؤثرة عليك، فلا تجعلهما يدمرانك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

يوم مميز فعليك عدم التفريط بالفرص التي قد تحصل عليها، لا حاجة للتردد وفقط عليك بالمبادرة، الحظ في مقدمة الداعمين لك منذ الصباح، لا داعي لعصبيتك في المساء، وبخاصة أنها ستخرج لأبسط الأسباب.

الأسد 23 تموز - 22 آب

انتهيت من الفترة العصيبة التي ألمت بك في بداية هذا الأسبوع، وتبدأ بقوة في هذا اليوم مع أولوية خاصة لأعمالك، لأن العمل يضغط عليك منذ الساعات الأولى وحتى ساعات متأخرة من هذا اليوم، قد تمر عليك الكآبة من فترة لأخرى.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

المزاجية ليست من سماتك يا عزيزي العذراء، لكنها كذلك في هذا اليوم حيث تشعر أنك لا تعرف ماذا تريد من هذه الدنيا، تلغي العديد من المواعيد المتفق عليها، ما يشعر الآخرين حولك بالانزعاج، الانتباه إلى الصحة ضروري جدا، فقد تشعر بتوعك في المعدة أو الرجلين.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

ديناميكي، ويوم مليء بالأحداث لك يا مولود الميزان، فالعمل سيتصدر اهتماماتك في فترتي الصباح والظهيرة، لأن لديك الكثير من الأمور المهمة لتقوم بها. أما في فترة ما بعد الظهر فعليك الانتباه إذا كنت على سفر أو إذا كنت تقود سيارتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تدخل إلى مكان عملك ولا يوجد شيء يروق لك، التجهم بادٍ على وجهك ويخاف الآخرون من الاقتراب منك، تبدأ مزاجيتك بالتحسن في الظهيرة قليلا قليلا، أما في فترة ما بعد الظهر، فتركز على التسوق وشراء ما تحتاجه فانتبه إلى وضعك المالي.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

تبدأ دورة جديدة في هذا الصباح نشيطاً متفائلاً طموحًا، الابتسامة تعلو شفتيك هذا الصباح وتبدو متشجعا لتأدية ما عليك من أعمال متراكمة منذ بداية الأسبوع، أخبار جيدة تنتظرك في فترة ما بعد الظهر والعائلة قد تأخذ كل اهتماماتك في فترة المساء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

لن يجاريك أحد بالعبوس والتجهم اليوم، فالمشاكل وضغوطات العمل تفتح لك ذراعيها منذ الصباح، لكي تواجه يوما مشحونا بالمتاعب، احذر من عصبيتك وقرارتك المتسرعة وعدّ للعشرة قبل القيام بأي شيء، في المساء لديك احتمالان فإما أن تبقى في العمل أو أن تواجه من تحب ويحدث خلاف بينكما.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

يوم هادئ وبخاصة في فترة الصباح، لكن حدثاً غير متوقع في الظهيرة يقلب جميع الموازين ويجعل يومك مليئا بالأحداث، عليك الاهتمام بمن تحب يا دلو، ولا تهمله كثيرا، فقد يمل منك أو قد تسمع كلمة لن تعجبك أبدًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أنت جريء جدا في هذا اليوم وتهورك يصل إلى درجة مرتفعة، أفعالك لا تنم لا عن الحكمة ولا المنطق، فانتبه إلى عملك في الظهيرة، وحاول موازنة كلامك قبل خروجه، وبخاصة مع رئيسك في العمل.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 25 نيسان/أبريل 2019