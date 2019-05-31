برجك يحدد ما إذا ممكن أن تصبح بطلاً لتلفزيون الواقع

في الأعوام الماضية ظهر اتجاه جديد في البرامج هو “تليفزيون الواقع” وهو نوع من البرامج يقوم على رصد حياة أشخاص عادية ومتابعة حياتهم وقصصهم الخاصة، ولكن هل أي شخص من الممكن أن يصبح بطلاً لأحد هذه البرامج من المؤكد لا.. فبرجك هو ما سيحدد.

– برج الجوزاء:

مولود برج الجوزاء من الممكن أن يكون بسهولة نجم لبرنامج تليفزيون الواقع، فحياته مليئة بالمواقف الشيقة التي ستكون جيدة للمشاهدين، كما أنه يمتلك روح الدعابة والحس الكوميدي الذي سيجعل للبرنامج متابعين، ومحبين لشخصه ولحياته.

– برج الحمل:

مولود برج الحمل وحبه لتجربة كل ما هو جديد، ستجعله يوافق بشدة أن يكون أحد أبطال برنامج تليفزيون الواقع، كما أن روح المنافسة التي يمتلكها سوف تجعله يبحث عن طرق لجعل طريقته وحياته أكثر جذبًا من البرامج الأخرى، فهو سيقوم بهذه المهمة من كل قلبه.

– برج الأسد:

أما مولود برج الأسد فهو نجم من الأساس ولديه شخصية جذابة وكاريزما عالية، سوف تجعل برنامجه الأكثر مشاهدة، لأن حياته أيضا مليئة بالمواقف الشيقة، والممتعة وتعامله مع هذه المواقف هو ما يضمن له نجاح واسع.

– برج العقرب:

على الرغم من أن مولود برج العقرب يحب أن يحتفظ بأسراره لنفسه، إلا أن هذا هو السبب في حد ذاته الذي سيجعله مادة جذابة لتليفزيون الواقع، فالأسرار والضيق والغضب الموجودين لدى هذا المولود ستكون مادة خصبة لإنتاج برنامج مميز.

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